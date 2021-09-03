据 TechCrunch 援引知情人士的消息表示，印度劳工求职招聘平台 Apna 正在与老虎基金进行谈判。后者将对其提供 1 亿美元融资，而 Apna 在此轮融资中的估值也将超过 10 亿美元。

目前这一谈判正处于后期阶段，如果融资顺利达成，Apna 将成为印度国内最快加入独角兽阵营的初创公司，仅花费不到 22 个月就将达成这一目标。不过，消息人士也指出，考虑到谈判尚未结束，因此谈判的具体条款也有可能会发生变化。

Apna 在今年 6 月份时获得了由 Insight Partners 和老虎基金共同领投的 7000 万美元 B 轮融资。该公司在这一轮融资中的估值为 5.7 亿美元。本次正在谈判的新融资则是 Apna 在不到七个月的时间内获得的第三轮融资。Lightspeed 和红杉印度均为其现有投资者。

据了解，Apna 于 2019 年 12 月成立并同时推出了其同名应用程序，希望帮助司机、送货员、电工、美容师等低技能工作人员更好的寻找工作。一方面，包括 Byju’s、Unacademy、Flipkart、Zomato 等企业在内，该国有超过 10 万名招聘人员在其平台发布相关职位，他们能够在两天内匹配到具有相关技能的求职人员。

另一方面，在求职功能之外，对有求职意向的蓝领及灰领群体来说，用户可以在平台上相互交流并分享工作中的提升技巧。而该应用也为求职用户提供了提升技能或者练习面试表现等方面的功能，帮助他们获得更多的工作机遇。Apna 表示，除了正在规划中的专业级技能培训功能，该平台也正考虑推出职业咨询和简历制作功能。

此外，Apna 也还与印度的一些公共和私人组织展开合作，并为印度少数民族事务部、国家技能发展公司（NSDC）和联合国儿童基金会 YuWaah 提供支持，从而为候选人提供更好的技能和工作机会。

Apna 创始人及首席执行官 Nirmit Parikh称，目前 Apna 上没有广告，并且也不打算改变这一点，因为 “一旦你进入广告行业，你就会去做你可能不应该做的事情。” 据了解，这家初创公司计划通过向招聘方收费和提供技能提升课程来实现盈利。

截至今年 6 月，Apna 已经在其应用程序平台上积累了超 1000 万蓝领和灰领求职用户，每月处理近 1500 万次求职面试。