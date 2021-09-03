出海 DTC 品牌「Cider」近日已完成 1.3 亿美元 B 轮融资，由 DST Global 领投，Greenoaks Capital、A16Z 等跟投。这是 Cider 在成立一年内的第四次融资。目前，Cider 的估值已过 10 亿美元，成为全球增速最快的独角兽公司之一。

Cider 成立于 2020 年 9 月，此前三轮融资情况如下:

2020 年 9 月，天使轮融资，A16Z 和 IDG 资本领投，初心资本、德迅投资、峰瑞资本跟投，近千万美元；

2020 年底，Pre-A 轮融资，和玉资本领投；

2021 年 5 月，A 轮融资，DST Global 和 A16Z 领投，IDG 资本、德迅投资跟投。

Cider 是一家面向 Z 世代的跨境电商，产品以低价、流行的时尚女装为主。Cider 目前在全球各社交媒体上已积累了十亿次曝光，覆盖来自 100 多个国家的消费者，目前在广州、北京、洛杉矶设有办公室，并在纽约、伦敦、首尔、布里斯本等地设有分支机构。Cider 在刚刚成立的一年中，抓住 Z 世代的特性，从社交媒体出发，完成了初始用户的积累，在全球已有 200 多万粉丝。

在本轮融资后的战略布局方面，Cider 会继续在品牌和技术两个方向加大投入，通过人工智能、大数据和算法升级传统制造业，并打造智能化工厂，升级传统跨境服装电商模式。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。