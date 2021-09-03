继 5 月份刚刚完成近亿元 A 轮融资后，全栈式自动驾驶解决方案服务商宏景智驾近日完成数千万元 A+轮融资，由碧桂园创投领投，杭州金投产业跟投，老股东华登国际继续加码跟投。

“宏景智驾的战略一直是两条腿走路：脚踏实地，大规模量产落地 L2/L2+的 ADAS 产品；仰望星空，打造 L3+高等级自动驾驶技术在干线物流重卡上的完整解决方案和商业化闭环。” 宏景智驾的创始人和 CEO 刘飞龙博士表示，“现在这两条腿相互配合默契，迈的越来越快，越来越稳。”

今年 5 月底，宏景智驾全球首发量产了基于地平线征程 3 芯片的 L2.5 高阶 ADAS 域控制器，至今已实现了超过数万套的出货量；到年底之前，公司还会在多款乘用车上，实现涵盖 L2 和 L2.5 级别 ADAS 系统的前装量产。“作为一个高科技初创公司成立三年就能前装量产 L2.5 级别的 ADAS 产品并实现亿元级收入，放眼全球也是独树一帜的。” 刘飞龙博士表示公司正在跟国内多家销量百万的自主品牌车企商谈合作，并且即将拿到某头部车企的主流车型 ADAS 产品定点，“量产 ADAS 产品为公司创造收入和利润，实现自我造血和可持续发展，同时也帮助公司通过大规模量产落地的车型来积累大量数据，打造数据驱动的持续迭代，创造未来强大的数据壁垒。”

与此同时，作为干线物流自动驾驶重卡的头部玩家之一，宏景智驾联合江淮商用车打造了面向量产的 L3 智能驾驶重卡，并即将与数家头部干线运营平台在运输线路上开启商业化运营。刘飞龙博士说，“宏景打造高阶自动驾驶智能重卡的优势在于，我们可能是智能重卡赛道中唯一具备大批量前装量产技术基础的科技公司。我们以成熟的、已量产数万台客户验证的 L2+级软硬件技术方案为基础（包括域控制器、摄像头、毫米波雷达、感知、融合、规控、高精地图等），在此基础上加入激光雷达等 L3/L4 级增量技术栈，同时大量复用量产车积累的场景数据促进卡车研发闭环，极大地提升了宏景智能重卡自动驾驶系统的成熟性和研发速度。同时，宏景团队专业的汽车工程基因在复杂的重卡规划控制上也有独特优势，真正做到了一个懂车的团队在做车。”

“本轮融资将继续用于打造世界级的团队、技术和产品。” 刘飞龙博士透露，“由于公司业绩的稳步发展以及资本市场对宏景的浓厚兴趣，公司的融资将保持一个较快节奏。新一轮融资工作正在快速顺利推进当中。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。