据外媒报道，Ola 全资子公司 Ola Electric 正与投资者商议以筹集 10 亿美元。目前，Ola Electric 已经委任摩根银行为其寻找投资者。

Ola Electric 于 2017 成立，是印度的一家电动车共享出行公司。该公司在 2019 年获得软银投资的 2.5 亿美元后，成功晋升为独角兽。除此之外，Ola Electric 还曾在上个月进行了 1 亿美元的债务融资，但后来这笔钱被尽数转给了旗下的子公司 Ola Electric Technologies。Ola Electric Technologies 是一家生产电动车、三轮车的公司，据报道，这家公司可能会扩展业务，生产汽车。

知情人士表示，Ola Electric 目前的资金流通情况不错，但是该公司仍需保证负债率较低，才会有充足的资金扩展市场。而 Ola Electric 此次筹集的资金可以助其收购电动车共享出行领域的任何一家公司，从而获得更多市场份额。

此外，Ola 联合创始人 Aggarwal 曾在电视访谈中表示 Ola 和 Ola Electric 都将在明年双双 IPO 上市。

随着 Ola Electric 的加入，印度电动车市场的竞争无疑将进一步加剧（Ola Electric 在该市场主要有 Ather Energy、Hero、Revolt、TVS 和 Simple Energy 等竞争对手），而这也将推动印度整个电动交通工具市场的发展。据 ICRA（印度一家咨询服务公司）调查显示，电动车占印度整个电动交通工具市场 8% 到 10% 的销售额，而在 2025 财年前，电动三轮车的销售额将超过整个市场的 30%。