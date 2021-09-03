近日，广东天太机器人有限公司（以下简称 “天太”）完成 1.8 亿元人民币 B 轮融资，由华登国际领投，泓生资本、龙光集团跟投，IDG 等过往股东亦在这轮继续加持，庚辛资本担任本轮融资独家财务顾问。本次融资将用于吸纳更多高端人才，扩充产品矩阵与场景，并积极开拓国内外市场，继续深入探究机器人领域前沿技术，致力实现机器人零部件全面国产化。

天太机器人成立于 2014 年，定位为一家实现机器人核心运动部件研发制造企业，公司自成立以来一直向市场提供：高精密度的谐波减速机、高集成度的智动轮、高定位精度的关节总成等产品，同时也为特定领域工业客户提供高集成化 SCARA 机器人终端产品，实现从工业智造到服务机器人的产业链覆盖。

天太机器人负责人表示：“公司一直在努力打破原有行业技术分散、产品集成度低的状态，通过自主国产研制，实现核心零部件的高度集成化，以标准的模块组件输出给客户，帮助客户降低成本的同时，完成产品升级迭代，也优化了他们的供应链体系”。

天太机器人经过多年技术积累，掌握了减速机、电机、结构、驱控等多种技术能力于一体，同时进行了大量工业制造和服务的实践及诸多宝贵的业务积累，实现从设备、工艺的创新，到关键运动部件集成模块的开发设计，再到结构与控制的贯通，满足工业制造、仓储、配送、安防巡检、商业服务等客户的各类需求。从而具备了为新的场景应用而重新定义机器人核心运动部件的能力，将给机器人行业发展带来新的支撑体系。 在机器人核心运动部件领域，天太给自己的定位相当于汽车产业供应链的博世、新能源领域的宁德时代。在机器人部件及整机设备领域国外企业相对的垄断局面的 “红海” 中，天太强调自主研发与全面国产化，以生产工艺优势、价格优势和集成效率优势打破长期的海外供应链垄断，并在广泛厂商合作中产生 “行业标准件” 级别的供应链壁垒，走出适合中国企业、适合机器人中国供应链的 “新蓝海” 模式。同时，天太基于对细分行业的深入理解，保持 2-3 个月一次的产品迭代与更新，满足下游客户高度定制化、细致化的场景应用需求。

天太机器人研发的机器人运动部件，帮助下游厂商提高生产装备效率，改善机器人产品性能。例如，天太的智动轮集成了轮子、减速机、电机与驱动器、编码器，通过紧凑的一体化结构实现性能体积比的最大化，同时也具备节能及简便安装等优点；公司研发的 AGV 抬升总成帮助 AGV 厂商在确保高负载输出的同时，缩小部件体积并且降低综合能耗，为机器人产品释放更多的设计空间。总体而言，天太机器人的系列产品能够帮助下游厂商降低采购成本，同时能够为厂家减少 3-4 道核心工序，进而提高生产效率。

天太机器人核心运动部件已成为被国内厂商广泛使用的零部件，主要覆盖 AGV、AMR、安防巡检、商用服务等各细分领域的机器人头部企业，相关产品复购率在 90% 以上；公司 SCARA 机器人业务发展迅速，已成功更迭三代，2020 年销售超过 1500 台，产品广泛进入苹果、华为、小米、达闼、富士康、CATL 等生态供应体系，也应用于蓝思、仁宝、领益、宝明、闻泰、隆利、安洁、赫比等知名企业。

目前天太机器人基于 8 年的研发已沉淀出较高的生产工艺及技术壁垒，拥有 35 项发明专利、51 项新型专利，以及近 50 项软件著作权及外观专利，是国家高新技术企业，也是佛山市首批 “专精特新” 企业，并参与中国国家工业机器人测试标准制定（GB/T 39266-2020），成为相关国家标准起草单位。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。