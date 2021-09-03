2021 年 9 月，耀世星辉独立研发的悦享车载应用产品 “CheerCar” 作为首批合作应用，正式接入腾讯车联智能系统。

作为与出行场景高度适配的互动娱乐类应用产品，CheerCar 将使用户与车载终端之间的连接更为紧密高效。在产品设计层面，耀世星辉车载互联产品 CheerCar 将以内容场景的方式载入到腾讯车联智能系统。在推荐页面，充分考虑到用户群体之间的差异，以悦享视频优质内容，采用个性化智能算法推荐系统，精准匹配用户的喜好；在场景页面，打造丰富的内容场景，包括美食、旅行、明星、健身、居家、时尚、育儿、美妆等生活方式全品类内容，满足前后排车载用户多样化的娱乐生活；此外，在搜索场景的设计上，CheerCar 利用大数据和 AI 等领先的产业技术，通过智能搜索推荐，完善对车载用户的客群分层，服务于精准营销、消费者识别分析、智能广告投放等更多应用场景。

目前，包括奥迪、奔驰、宝马、大众、沃尔沃、广汽、蔚来、比亚迪、中国一汽、上汽大众等在内的主流车企品牌已经搭载该系统。

“作为腾讯车联智能系统的首批合作产品，耀世星辉 CheerCar 将加速布局新一代移动智能终端市场，使悦享生态及平台内容实现更广泛、更精准的触达，极大拓展 ‘悦享+’ 的场景布局。” 耀世星辉董事长张兵评论道，“在此基础上，我们将积极探索移动互联网在 5G 时代的发展应用，提升悦享视频和悦享商城在数字经济时代的核心竞争力。”