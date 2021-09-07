日前，在中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区正式挂牌两周年之际，爱立信（中国）通信有限公司（后简称：爱立信）与佰电科技（苏州）有限公司（后简称：佰电科技）、苏州移动共同签署了 5G 联合创新合作协议，试水智慧工厂建设，助力佰电科技数字化转型。未来，爱立信将与苏州移动携手，为佰电科技打造集制造、维修、应用于一体的 5G+工业互联网全连接工厂，全面提升工厂运转效率和安全性，降低生产成本，实现智能制造，加快数字化转型升级。

佰电科技是纽交所上市的美国电子制造服务公司，于 2002 年入住苏州工业园区，该公司主营印刷线路板及组装等业务，拥有先进的生产流水线设备，其苏州厂房面积占地 44941 平方米。近年来，随着 5G 技术的发展，企业数字化转型被按下 “加速键”， 佰电科技希望通过 5G 技术大带宽、低时延与高可靠的优势充分解决有线、Wi-Fi 网络的技术局限，通过 5G+企业专网的途径实现工厂的柔性化智能制造与数字化转型升级。合作开展后，爱立信将携手苏州移动，为佰电科技提供端到端的 5G 专网与应用解决方案，为佰电科技打造基于 5G 技术的完整生产环节与应用，如 5G 驱动的厂区物流 AGV、5G 超高清机器视觉质检等智能工业场景应用。

其中，采用 5G 技术驱动的 AGV 系统，将有效解决厂区内受限于 Wi-Fi 网络覆盖范围、AP 切换频繁等因素的影响，充分发挥 5G 网络的高速率与低时延优势，最大限度发挥 AGB 高度自动化的特点，实现更加灵活的线路调度与更广的覆盖范围，从而达到降本增效的预期。

此外，佰电科技厂区内的超高清机器视觉质检系统将利用 5G 优势，有效保障大量图像数据处理的实时性和柔性，并通过提供统一的图像分析处理平台，方便质检算法的部署和维护。方案将充分发挥 5G 技术快速部署、高性能、简单易用、本地存活、与现网集成等特点，有效解决佰电科技在安全性、数据控制、网络管理、无线资源保障等方面的各种需求。

佰电科技（苏州）有限公司总经理王泳裁表示：“我们很高兴能与苏州移动和爱立信在此次合作中，共同探索基于 5G 工业场景创新应用的新模式、新机制，搭乘 5G 之风，全方位促进生产数字化、智能化，加快数字化转型步伐，提高生产效率和水平，共建 5G+工业互联网全连接智慧工厂。”

爱立信东北亚区江苏移动业务部总经理丁恺表示：“5G 正在加速融合千行百业，促进数字经济新时代的到来。我们十分期待此次能够与苏州移动携手，充分利用爱立信在 5G 技术及业务领域的全球经验和优势，帮助客户实现工厂的柔性化智能制造和升级换代，为各方在 ‘5G+’ 领域开创更美好的未来。”

中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司副总经理王利民表示：“我们很高兴此次能与爱立信、佰电科技共同探索 5G+智慧工厂的创新应用，此次与爱立信携手助力佰电科技数智化转型的尝试将为我们未来实现更多垂直行业示范应用项目积累宝贵的经验。”

近年来，江苏自贸区苏州片区大力推进制造业智能化改造与数字化转型，今年以来，苏州工业园区实施 “智改数转” 项目 844 个，2 家企业入选全球 “灯塔工厂”。当前，制造业企业的数字化转型需求急剧增强，对制造业的企业而言，构建智能制造系统的核心优势在于降低成本、提高生产效率和重塑管理方式。5G 的新特性和新优势正在数字化和智能化转型中大显身手，此次三方合作将通过 “5G﹢工业互联网” 的应用，持续为企业赋能、赋智，助力佰电科技实现柔性化生产，实现高效率低成本生产运营，提高企业竞争力，为其数字化建设提速。