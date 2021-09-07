家清品牌「半懒」今日宣布已完成由光速中国独家投资的数百万美元天使+轮融资。本轮融资将主要用于营销推广和新品研发。

半懒品牌成立于 2020 年 3 月，以 Z 世代群体为核心用户，为迎合年轻人精简家务的新式家清需求，打造 “偷点懒，但可以好好生活” 的新式家清品牌。成立初期，半懒以洗脸巾切入市场，目前主打产品为厕清类。

半懒创始人兼 CEO 杨晓明表示，目前千亿的家清赛道，可以细分成 600 亿的衣物清洁护理业务、300 亿的家居清洁护理业务和 100 亿的个人清洁护理业务，Z 世代成长为主要劳动力将为家清产品消费升级带来新机会。

在杨晓明看来，场景化、导向性强的家清产品线上转型不易，传统家清行业也普遍以线下渠道分销为主。半懒将从线上突围，打开品牌认知度，再拓展线下渠道，通过场景来激发需求，未来还将进军到洗衣、厨房、个人清洁等多元场景。

半懒创始人杨晓明出自宝洁系，领导了宝洁洗衣液首次进入中国洗涤市场的整体项目，曾为植观 CMO。团队的其他成员包括联合创始人林营，曾任宝洁供应链负责人 15 年，增长合伙人蓝飞，先后任职于保洁、舒克和溪木源，以及熟悉 Z 世代消费习惯，负责产品创新的产品合伙人吴桐。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。