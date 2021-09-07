国内专注于 CNS（中枢神经）及精神心理健康领域互联网医疗平台 “好心情”，完成了 2 亿元 C 轮战略融资。本轮融资由字节跳动领投，复星健康、德诚资本、兴富资本等知名机构跟投，老股东通和毓承、KIP 中国超额认购（Super Pro Rata）。

该公司表示，本轮融资资金将主要投入到业务扩展、智能供应链建设、线下连锁心理诊所铺设以及基于数据的人工智能产品研发中。

本轮融资后，好心情在医疗资源整合上进一步得到行业资源的加码支持，截至目前，好心情股东团队已汇集包括字节跳动、恩华药业（股票代码 002262）、复星健康、通和毓承、KIP 中国、德诚资本、兴富资本、台湾中华开发、中子资本等多家基金及上市公司。

好心情（江苏好欣晴移动医疗科技有限公司）成立于 2015 年，是一家聚焦于 CNS（中枢神经）领域精神心理健康服务的互联网医疗平台，为精神心理疾病患者提供专业、高效、便捷的数字化诊疗服务。好心情通过在线诊疗平台和实体心理诊所，为患者打造线上、线下全场景就医环境；通过咨询诊断、智能量表筛查、基因检测、药物治疗、非药物治疗（音乐、冥想等）覆盖患者诊前、诊中、诊后就医全流程；利用大数据及人工智能技术，深入研发完善智能诊疗产品，不断建立健全的精神心理专科医疗服务运营体系，现已发展成为国内最大的中枢神经领域及精神心理互联网医疗服务平台。

好心情利用数据算法对精神心理健康需求用户和医生进行精准匹配，提高诊疗效率，建立在线一对一联系，保护患者隐私的同时，也有利于医生提供随访随诊服务。截至 2021 年 6 月底，好心情平台已注册精神心理科和神经科医生超过 5 万名，拥有该领域平台最大规模的医生群体，其中精神心理科医生注册总数超过 3.8 万名，占国内总数的 80% 以上，神经内科医生超过 5000 名；注册用户数超过 400 万人，每月在线服务患者超 20 万人次。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。