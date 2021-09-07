合成生物学与基因细胞治疗公司呈源生物（RootPath）近日完成近 5000 万美元 B 轮融资，本轮融资由鼎晖投资、云九资本共同领投，弘毅生命科学基金跟投，老股东经纬创投持续加码。泰合资本为本轮融资独家财务顾问。

本轮融资将用于呈源生物在任意序列高通量、长片段、高准确率基因合成产品的开发和商业化，以及将其基于超高通量 TCR 基因合成和功能验证技术的个体化 TCR-T 治疗项目推向临床开发阶段，包括在中国建设适用于 IIT 和一期临床试验的 GMP 车间。

此前，呈源生物曾披露过总融资额近 2000 万美元的种子轮和 A 轮融资，投资方包括红杉中国、经纬创投、元禾原点、火山石资本、巢生资本、百度风投等。

呈源生物于 2017 年由巢生资本（Nest.Bio Ventures）孵化成立，团队由来自哈佛大学和麻省理工学院等学府的科学家组成，是一家拥有基因合成平台的合成生物学及细胞治疗技术开发公司。这一平台在包括 TIL、TCR-T、CAR-T 及 CAR-NK 等类型的细胞治疗、大分子药、基因治疗等领域有巨大潜在价值。

呈源生物利用自主研发的 PathFinder 的平台，可以在一次反应中平行拼接数千条基因并有效纠错，能够将长基因（即 1kb 以上的基因）的合成成本，在当前世界顶尖技术水平的基础上，再降低 1 到 2 个数量级。这一突破性技术可以解决目前新药研发中的若干痛点。

在 PathFinder 平台的基础上，呈源生物制备了全球最大的全合成、源于肿瘤侵润细胞的 T 细胞受体基因库 (TIL-derived Fully Synthetic TCR Library)，并通过该基因库鉴定出了多个具有高度肿瘤杀伤能力的 TCR。相关产品管线正在快速向临床开发转化。

目前，呈源生物已经充分验证了基于 PathFinder 技术合成任意基因的能力，特别是高通量 TCR 文库从头合成和筛选的能力。此次融资后，呈源生物计划在两年内完成个体化 TCR-T 治疗的初步临床验证，实现任意序列高通量长基因合成的工业化和商业化，并完成多样化的研发管线布局。

呈源生物已与数家一流科研机构和药企建立了合作，并即将宣布世界级的科学顾问委员会。在项目发展方面，公司组建了经验丰富的医学和生产团队，并正在建设 GMP 厂房，以支持后续管线的临床开发。

未来，呈源生物将坚持致力于通过超高通量基因合成，从宏基因组水平解码生命。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。