近日，「数位」宣布完成 C 轮融资，本轮融资由博将资本领投，新恒利达与里程资本跟投。此前，数位完成了由蚂蚁集团、赛富、东方富海等机构投资的数轮融资。完成本轮融资后，其累计融资金额已达近十亿。本轮融资将用于持续构建线下最大的大数据库，持续研发服务于线下企业的普惠大数据产品。

数位于 2015 年在深圳成立，是一家致力于构建全域数据世界，为企业提供城市、区域、市场、行业、品牌、商圈、门店、客流等线下数据查询和智能分析的大数据技术公司。

当前，数位已构建起了一个超 6000 个数据标签，能够准确地、多维度地描绘线下场景的数据世界——从城市，到商圈、商场、店铺，再到一个品牌的线下发展实况，都可以用数位独有的数据标签精准地表达。至今，该公司已累计服务商业地产、咨询公司、连锁餐饮及零售等行业近千家企业。

同时，基于庞大的线下数据库，数位持续推出服务于不同行业的大数据产品：面向线下开店商家、用户量级超百万的数据产品——上上参谋 App，及面向线下连锁品牌的上上参谋选址系统；面向用户工作需要的线下全域数据查询平台——数位观察用户版，及面向商业地产、住宅地产、咨询公司等行业的数位观察企业版。此外，其还提供 ELBS 室内场景识别解决方案、数位数采等服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。