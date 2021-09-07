智能硬件品牌 Vibe（昼光科技）宣布已于近日完成千万美元级别 A 轮、A+轮融资，投资方分别为华创资本、红杉中国种子基金。此前，Vibe 曾获得挑战者资本，心元资本和九合创投的数百万美元融资。

随着通讯技术和工具的不断进步，现代企业中的协作沟通场景逐渐碎片化，企业对 Hybrid Workspace 的需求不断升级，老旧的 IT 品牌对办公场景和教学空间的理解已经不能满足现代用户对产品的诉求，新产品不仅要在设计中关注用户需求，而且要在硬件中兼容新一代 SaaS 产品。Vibe 以构建软硬件结合的最佳体验作为产品设计的核心目标，致力于打造富有 “未来感” 的产品，坚持研发触控大屏操作系统和核心传感器算法，并构建了以硬件销售为基础、SaaS 服务为辅的商业模式。

Vibe 团队由一群毕业于浙江大学的科学家和资深微软工程师领导，于 2017 年成立。目前有 60 多人，公司 CEO 杨超为前无端科技联合创始人，团队成员来自微软、Twitter、Adobe、Apple、IBM、BYD、WeWork 等知名公司。

Vibe CEO 杨超表示，“随着新的传感器和硬件平台的快速发展，特别是 AR 的来临，人类的线上沟通协作方式会不断进化，Vibe 希望能从软硬件角度重构人与人虚拟沟通的形态，与媒体协作的方式，重新发明人与人协作的方式。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。