根据 Sensor Tower 商店情报数据，2021 年 8 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 合计吸金近 24.3 亿美元，占全球 Top 100 手游发行商收入的 39.4%。本期共 39 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 Top 100，畅游和星合互娱凭借新游入围榜单，详细内容如下。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入 Top 30

本期榜单前三保持稳定，依然为腾讯、网易和米哈游。值得留意的是，9 月 1 日《原神》2.1 版本上线之后，米哈游移动端日流水达到过往峰值的 1.66 倍，随着 9 月底一周年庆典上线，米哈游收入有望再创新高。

得益于旗下《斗罗大陆：魂师对决》、《Puzzles & Survival》、《云上城之歌》等多款产品收入全线增长，国内与海外市场多点开花，三七互娱 8 月收入环比增长 45.6%，同比增长 349.2%，创历史新高，位列全球手游发行商收入榜第 10 名，重回中国手游发行商收入榜第 4 名。在三七互娱本期收入中，来自中国 iOS 市场的收入占比为 33.6%，来自海外市场的占比高达 66.4%。其中，日本、美国和韩国作为海外前三大市场，分别贡献了 25%、12% 和 10.5%。

由于 8 月《明日方舟》在国内和海外市场均有大型活动推出，与该游戏相关的发行商收入都实现大幅增长。凭借夏日嘉年华的成绩，研发商鹰角网络收入环比增长 73.5%；负责海外发行的悠星网络在推出 1.5 周年庆后，收入环比增长 33%。同时，该游戏在中国港澳台市场的发行商心动网络收入增长 24.2%，重回榜单。

随着《命运-冠位指定》5 周年纪念活动开启，哔哩哔哩收入环比增长 74%，位列榜单第 24 名。

畅游于 8 月初推出卡牌手游《小浣熊百将传》。在该游戏的带动下，发行商收入环比激增 76 倍，跻身榜单第 27 名。

星合互娱 SLG 手游《小小蚁国》于 4 月在海外陆续上市，本期该游戏收入环比增长 73% 至 1300 万美元。星合互娱亦成功入围中国手游发行商收入榜第 30 名，位列全球手游发行商收入榜第 80 名，成为又一款凭借创新题材和经典玩法成功打开海外市场的新晋厂商。

榜单之外，入围全球收入 Top 100 的中国手游发行商依次是紫龙游戏、创酷互动、多益网络、英雄互娱、梦加网络、龙腾简合、鹰角网络、竞技世界 和 Six Waves 共 39 家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

本期国内市场最大的爆款当属英雄联盟云顶之弈授权的自走棋手游《金铲铲之战》。8 月 26 日上市，仅凭 6 天的收入，该游戏跻身 8 月中国 iOS 手游畅销榜第 11 名。

得益于 8 月 14 日开启的史上最强百宝箱活动，腾讯《穿越火线》8 月收入环比增长 90%，刷新 2015 年上市以来的收入记录。