北京时间 2021 年 9 月 8 日，触宝（NYSE:CTK）今天公布了截至 2021 年 6 月 30 日未经审计之 2021 年第二季度财务业绩。财报显示，触宝 2021 年二季度净收入为 8322 万美元，经调整净利润为 110 万美元，上季度经调整净亏损 1109 万美元，本季度扭亏。内容系列产品约占总收入的 99%。2021 年 6 月内容系列产品的日均活跃用户（以下简称 “DAU”）为 2350 万。其中，公司的网络小说产品的平均 DAU 为 670 万。

随着内容价值的不断提升和多元化商业模式探索的加速，在本季度，触宝已经重回盈利轨道。当前，手机游戏与网文已成为触宝两大支柱业务，并相互协同，建立了一套立体化的分发变现模式，推动触宝全球内容生态的进一步拓展，当前，触宝全球内容生态基本盘目前已呈现稳固态势。触宝创始人兼董事长张瞰先生表示： “我们很高兴地看到，公司在 2021 年第二季度保持收入环比增长的同时恢复盈利。我们致力于以内容为中心的战略，持续提升内容系列产品和优化产品功能。我们为网络文学产品和移动游戏业务的扎实发展感到鼓舞。”

业务变现能力持续优化，稳固游戏全链路发行服务

本季度净利润扭亏为盈得益于手机游戏与网文两大支柱业务变现能力的优化，商业模式的多元化让触宝变现效率持续攀升。此外，第二季度触宝为增强商业化能力和协同效率，对组织架构也进一步升级。升级后的商业化部门将业务的流量变现策略与自营广告平台串联起来，变现和流量转化更加灵活。

本季度触宝在手机游戏方面的表现进一步凸显，继 Catwalk Beauty 霸榜海外五十余个国家之后，专注于海外游戏的工作室 Smillage 持续生产单个游戏月收入百万美金级别的爆款。业务的变现主要优势源于本季度由于长期探索的 IAA 模式优化，对各项变现工具及广告平台的竞价变现效率结合自身游戏及流量特征，充分发挥流量的优势。财报显示，二季度游戏业务收入较上季度增长25%，营收贡献为55%。

海外游戏变现优势扩大的基础上，国内同样抓住风口，继续稳固游戏发行的全链路服务。国内投资的啡咖工作室和多乐工作室目前与多家第三方 CP 进行合作，建立综合性赋能平台，通过不断升级的新增长模式及自有广告流量平台的联动为开发者赋能增长变现。目前接入的 CP 覆盖模拟经营、跑酷、消除、塔防、放置、益智几大品类。游戏发行渠道已经实现全链路的通路。

与此同时，疯读小说同样在商业模式的探索中取得突破，Q2 开创了疯读文学立体化发行模式，与外部站点合作融入更多生态，全方位放大 IP 影响力与收益优势。一方面与传统网文渠道达成合作，用针对性的授权内容将各个平台的收益最大化；同时也开展了新媒体渠道，积极推动疯读原创内容推广，精准满足用户在新媒体平台上的碎片内容消费需求，数据化用户对垂直内容的反馈，进而反哺 APP 内的内容运营。本季度财报显示：网络文学类产品收入贡献度达到37%。

触宝董事长张瞰表示：” 利用丰富和优质的内容积累，疯读小说进一步拓展独家内容发行和 IP 业务，疯读小说 IP 业务收入环比增长 194%。除此之外，我们的一系列移动游戏在中国及海外市场都得到长足加强。特别是我们力求借助我们的全球顶级休闲游戏 Catwalk Beauty 的强劲表现，在海外市场形成具有竞争力的产品线。另外，2021 年下半年，在内部研发和外部合作的结合下，我们预计将推出包括国内市场超过 15 款及海外市场超过 20 款的强大游戏产品线。”

IP 建设多点发力，多元化提升内容价值转化

IP 的孵化变现让疯读原创文学上的商业道路更为清晰。随着原创文学的发展与增长，在本季度，疯读小说在 IP 孵化的合作上取得了较大拓展。通过生态建设与商业化上的创新举措，让版权内容的变现价值充分展现，这也让疯读小说更大限度的优化 IP 变现效果，反哺优质内容的生产。

在 IP 孵化方式上，第二季度疯读小说创造灵活变现的 IP 孵化商业模式，通过协同作用提升 IP 整体的价值。在有声作品的孵化中，疯读小说已与行业头部机构喜马拉雅、懒人听书等达成合作，确保有声场景作为 IP 场景的扩大化作用充分发挥，为更多 IP 授权形式的成交引流。在影视孵化方面，头部作品《世子妃她三千岁》在 Q2 备案拍摄，另有多部 IP 授权影视拍摄。在未来疯读通过 IP 孵化形式之间的协同效应还会构建出全链路的 IP 管理优势，提升文学 IP 的长尾效应。

IP 孵化的价值链对优质作品而言极具吸引力，疯读小说与产业链下游的头部平台的关系打通则让 IP 孵化的全流程更加顺畅，形成吸引更多优秀作者及作品入驻与疯读品牌效应的良性循环。疯读文学第二季度持续加大内容生态上的投入，吸纳更多有潜力的作者，作者与原创作品数量持续增长，Q2 疯读原创占全平台内容比例环比上升 10%，在玄幻、战神、马甲等分类中均有 S 级作品诞生。爆款作品让平台留存读者的能力不断上升，根据财报显示，截止2021年6月，疯读小说上用户的每日阅读时长达到153分钟，相比上季度的148分钟延续了增长趋势。

随着内容投入的增加与商业化变现效果的优化，触宝的内容生态协同效应逐步释放，在用户增长、增强用户粘性方面有更显著的表现，触宝未来的产品价值与变现潜力将更加有可持续性。触宝董事长张瞰先生表示：“展望未来，我们将延续目前的战略重心，在全球范围内构建以用户为导向的内容生态系统，以实现可持续增长和整体盈利的能力。”