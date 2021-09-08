根据 Counterpoint 发布的最新报告，由于美国和亚洲（中国除外）传统春季销售旺季接近尾声，2021 年二季度，全球 TWS 设备市场呈现了不温不火的季度增长，TWS 销量和销售额分别只增长了 1% 和 9%。同比来看，由于去年二季度受疫情影响基数较低，2021 年二季度 TWS 市场同比增长 27%。厂商排名几乎没有新的变化，但市场份额方面却有几点动态值得关注。

“尽管 AirPods 大幅降价，但苹果在销量和销售额方面都失去了相当大的市场份额。不过苹果公司对此可能不太担心，”Counterpoint 负责 TWS 设备研究的高级分析师 Liz Lee 说。“我们认为下个月推出的第三代 AirPods 将会成为一个非常畅销的产品。市场已经很久没有看到新产品发布。考虑到 Airpods 的价格可能会很有吸引力，该产品很有可能将苹果 TWS 的整体销量提升至 8000 万以上。”

在评论厂商市场份额时，Lee 指出：“三星抢占了高端市场很大一部分市场份额，而小米在 100 美元以下的市场中表现突出。印度厂商 boAt 也印度市场复苏的背景下取得了巨大的收益，攀升至全球第八的位置，这是它有史以来最好的表现。总体而言，生态系统的力量是强大的，我们看到许多深耕市场的厂商和长尾厂商获取了可观的收益。”

“就销售额而言，也仅仅只有一些知名行业巨头取得了市场份额增长，他们包括三星、JBL 以及小米。这主要是由于中国市场表现出色，但该市场有强大的小型厂商市场生态，为市场提供大量经济实惠的产品选择，因此巨头并没有从中国市场的增长中获益。”

“尽管入门级产品市场正在不断扩张，与此同时美国 TWS 市场在同步下滑，但我们预计入门级产品销量和高端产品销量在未来可能会呈现相等的局面。苹果 Airpods3 的推出可能会加速这一趋势，甚至很有可能会将高端产品的市场份额提升至 50% 以上。”