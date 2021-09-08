中式新滋补品牌「官栈」于近日获得超 1 亿元 Pre-B 轮融资，本轮融资由知春资本领投，三七互娱跟投，老股东红杉中国、彬复资本追加，光源资本担任独家财务顾问。去年此时，官栈获得真格基金、红杉中国、彬复资本数千万元人民币投资。官栈创始人张宇表示，本轮融资将主要用于品牌建设、生产与供应链建设、基础功效研究、新产品研发、新品类和新品牌开发等方向。

官栈母公司广东参之源健康科技有限公司是一家定位于以标准化、即食化解决滋补痛点的公司，涉及五个滋补品类 100 多个产品。公司自 2018 年起集中资源重点打造官栈品牌，官栈以花胶消费品为切入点，先后打造了即食花胶、鲜炖花胶、金汤花胶鸡等品类原型。截至目前，官栈已有 50 万用户，其主力产品纯奶即食花胶，全国销量突破 200 万瓶。得益于官栈品牌的快速增长，公司业绩较上年同期增长 4 倍，即食花胶业绩占比迅速突破 60%。

官栈团队同时具有西药制剂和中药饮片产研背景。张宇认为，发源于中医药体系的传统滋补品，是中华文明 5000 年社会临床实践留下的文明宝库，具有很高的医理价值和应用价值。“而我们需要做的就是用现代检测和检查手段，对产品使用效果和感知性进行评价，并以此与传统功效进行循环验证，这样才能与新一代的消费者进行有效沟通。”

知春资本合伙人朱琪祯表示：“我们处于一个消费升级和民族自信加强、国潮当道的时代，新一代在精神世界进一步深入虚拟宇宙的同时，朋克养生也成为照顾自己留存在物理世界身体的必然选择，中式滋补饮食文化必将重回趋势，进入新的创新周期。官栈作为即食花胶品类的开创者，创始人张宇及其团队多年来在供应链、产品研发以及品牌运营、消费者洞察方面有长期的积累和深刻理解，知春长期看好官栈进一步引领中式滋补行业创新，成为新一代国人养生的 must-have。”

红杉中国表示：“中式滋补在我国有千年的历史，是根植国人心中的品类。官栈团队坚持做难且有价值的事情，持续迭代供应链解决行业难点，将中式滋补年轻化，说清楚怎么补以及为什么补。同时花胶作为切入品类，很好的验证了团队对消费者，产品，供应链及渠道的理解，围绕中式滋补，官栈具有广阔的想象空间。”

真格基金投资总监匡薇表示：真格基金自 2018 年开始系统性关注保健滋补赛道，去年关注到官栈首创的即食花胶产品后便第一时间联系了创始人张宇。第一次见面就被创始人科学推崇中式滋补和滋补年轻化的理念所打动，并充分认可创始人在滋补便捷化的趋势判断，也深感多年来官栈团队在中式滋补供应链和产品研发上的深厚积累！真格在第二天便决定参与了第一轮的独家投资。我们很荣幸在过去一年见证公司在新产品研发和供应链改造升级的快速迭代。

三七互娱投资副总裁刘雨表示：“我们团队在市场上盲测了不少产品，发现官栈在目前市场上具有十分领先的产品力。中式滋补的用户基础深厚，但行业需要革新，官栈团队综合能力较强，包含产品创新、新一代用户洞察、品牌营销能力和中医药基础等方面。而花胶作为高势能原料，具有更强形成品牌的可能性，我们看好官栈团队以此为切入点，再次激活整个中式滋补市场。”

彬复资本董事总经理尹琳毅表示：“在中国传统民族文化持续复兴和居民健康意识持续提升的大背景下，新中式滋补品成为居民在保健功能食品领域一个很好的选择，但目前市场上很多产品存在功效认知模糊、品牌良莠不齐等问题。究其根本，一方面原料的功效指向没有标准，一方面供应链还有许多难点有待攻克，如量产稳定性、产品体验感的提升、客户食用契合度的提升、保鲜技术的提升等。官栈从创立伊始就在基础研究和供应链这条路上投入了很大的精力和资金，确保了产品的稳定性和领先性。坚持做难而正确的事情，填补行业空白，我们相信官栈将成为新一代中式滋补的领先者。”

光源资本董事总经理李昊表示：“我们认为中式滋补行业拥有巨大的前景，不仅行业规模大，同时具有供给分散且非标的特点。官栈团队深耕中式滋补行业多年，通过科学循证从鱼胶品类切入，首创即食花胶大单品，打破传统中式滋补食用繁杂屏障。在供应链方面，官栈建立全新标准化流程，敢于对传统供应链革新，以独创的工艺流程去除花胶腥苦，同时又保留其营养价值与鲜嫩的口感。光源很荣幸能协助官栈完成本轮融资，期待陪伴团队共同探索新中式滋补之路。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。