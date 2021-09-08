近日，河南省屋顶光伏发电开发行动启动会议暨集中签约仪式在郑州举行。会上，省发展改革委通报了全省屋顶光伏发电开发行动有关情况。襄城县政府、省投资集团、华为、国开行河南分行、国网河南省电力公司作了交流发言。部分试点县政府、开发企业、产业链企业以及金融机构开展了集中签约。随后，进行了全省屋顶光伏发电开发行动启动仪式。

目前，河南省共有 66 个县（市、区）开展屋顶光伏整县开发试点建设，全部建成后，可有效开发屋顶面积 2.4 亿平方米，建设光伏发电约 1500 万千瓦，直接投资约 600 亿元，年发电量可达 150 亿千瓦时，每年可减少煤炭消费 450 万吨，通过电费优惠推动工商业企业降底电费支出约 6 亿元，通过屋顶租金实现群众增收约 12 亿元，具有良好的经济和社会效益。

本次签约仪式中，河南投资集团与华为技术有限公司签署战略合作框架协议，将按照 “政府主导、整县推进、优势互补、合作共赢” 的原则，充分发挥各自优势，加强全方位战略合作，共同促进整县屋顶分布式光伏试点项目的高标准建设。主要围绕整县屋顶分布式光伏、能源云系统、乡村振兴及农村能源革命、能源产业落地等方面展开具体合作。

国家电投集团河南电力有限公司与华为技术有限公司签署战略合作协议。双方将共同推进县域分布式光伏试点项目开发，重点围绕河南省内及周边，就能源电力领域、智能光伏建设、新能源集控、储能、智慧电厂、综合智慧能源等展开业务创新，并适时举办技术交流会。未来，双方还将共同构建基于华为云的 ICT 应用基础架构。

AI 加持整县推进

安全防护是建设屋顶分布式光伏的一大挑战。荣获 CGC 北京鉴衡 L4 最高等级认证的华为 AFCI（直流拉弧智能检测）技术，几乎可以做到 100% 精准识别电弧，目前已应用在郑州万邦 60MW 屋顶分布式光伏电站中，7*24 小时持续守护河南人民的 “菜篮子工程”。华为智能优化器 0V 快速关断功能，符合最严苛国际安全标准 NEC 2017；智能优化器还能让每块组件进行独立最优发电，有效应对阴影遮挡等各类组件失配影响，最高可提升发电收益 30% 以上。

传统方案采用人工运维，效率低、运维成本高。镇平县光伏扶贫电站采用的 Fusionsolar 智能光伏管理系统，可实现对组件的智能 IV 诊断，技术人员可以通过华为逆变器远程监控系统、大数据离散率分析，快速识别出运行数据异常的设备并给出运维建议，减少发电量损失。华为智能 IV 诊断全球应用已超过 7GW。

华为公司河南省总经理赵瑞峰表示，随着河南屋顶光伏整县推进快速展开，华为将与本地能源产业链上下游企业紧密合作，打造安全、可靠、智能的分布式光伏系统，加快河南省整县推进速度。