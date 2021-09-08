近日，小米生态链中聚焦清洁家电领域的科技企业「顺造科技」宣布完成 5000 万美元 B 轮融资，本轮投资由保碧产业链基金领投，蓝湖资本跟投，顺为资本、小米集团追加投资。

本轮融资将主要用于新技术开拓研发、核心产品迭代创新、全球渠道建设以及黑科技全自动化工厂打造等方面。

顺造科技成立于 2019 年，目前打造了手持无线吸尘器、智能扫地机器人以及智能洗地机三大清洁家电品类，通过研发各类新型结构设计，持续开发前沿专利技术，来满足场景识别、物体识别以及语音交互等多种智能化需求。

顺造科技当前两大业务线包括米家产品线以及自有品牌产品线。目前米家产品线品类持续扩充，继车载便携吸尘器以及手持吸尘器 K10 Pro 后，顺造科技还成为了米家扫地机器人产品与洗地机产品的合作企业，其中首款旗舰产品 K10 Pro 在上市首月完成了 3000 多万销售额。自有品牌方面，顺造科技也在持续围绕不同价格区间，进行不同梯队的产品部署，同时基于家庭清洁场景、出行清洁场景以及户外清洁场景进行品类创新拓展。

国内市场方面，顺造科技将进行线上线下全渠道覆盖与建设，深耕各类专业渠道，同时借助本轮地产股东资源，进入前装市场，将扫地机器人、拖地机打造成如洗衣机、空调的家庭标配产品。海外市场方面，顺造科技已经在德国、俄罗斯、日本、新加坡等多个国家和地区有所布局，并将搭建自有海外团队，进行全球市场本土化建设。

本轮融资后，顺造科技将与产业方共同打造自有智能化工厂，满足海外市场对于家用清洁产品的巨大刚需。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。