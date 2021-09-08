2021 年 9 月 1 日，亚马逊云科技宣布，全球备受信赖的保险公司永明金融集团 (TSX: SLF 以及 NYSE: SLF) 选择亚马逊云科技作为其长期战略云技术提供商，以转型为云优先企业，推动持续创新，为客户提供全新的数字化体验。永明金融将利用亚马逊云科技成熟的云技术服务，包括分析、机器学习、存储、安全和数据库，提升运营效率并实现业务创新。

通过与亚马逊云科技的合作，永明金融成为加拿大第一家推出沉浸式云技能培训项目的公司，并已向其员工开放。该项目被称为 “ 云催化剂”，借助亚马逊云科技 “技能培训指南”（Skills Guild）——培养员工熟练使用云技术的赋能计划，致力于吸引及培养顶级云计算人才。该项目将永明金融的云计算专家和亚马逊云科技的培训师聚集在一起，提供点对点学习和实践培训，以培养永明金融员工的云计算技能。在接下来的几个月，永明金融将对首批 450 名业务和技术员工颁发此项培训的技能证书，并将继续培训更多的员工，以助力加速上云，开发面向客户和企业内部的业务能力。

作为加速数字化转型和利用云计算提供全新客户体验的一部分，永明金融在北美建立了开发工作室，在亚洲建立了创新实验室，汇聚 IT 团队和业务领导者，利用亚马逊云科技的技术进行创新。例如，亚洲实验室之一推出了 “永明金融安全体验服务”，使得永明金融顾问通过视频会议和加密文件共享与客户在虚拟环境中合作。该项新服务使用云服务器 Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）和云域名系统 Web 服务 Amazon Route 53，为永明金融及其顾问提供远程连接、查看和讨论财务文件的工作方式，既保障了安全可靠性，又节约了运营成本。永明金融安全体验服务还使用了 Amazon SageMaker，该服务使数据科学家和开发人员能够在云端和云边缘快速建立、训练和部署机器学习模型。

永明金融集团首席信息官兼执行副总裁Laura Money 表示：” 我们上云的目的是成为客户的数字化创新者，运用技术来塑造永明金融的工作方式和企业内员工的培训模式。亚马逊云科技广泛而深入的云服务帮助我们通过获得客户洞察，并将其转化为新的数字化形式来满足其需求，从而帮助我们为客户带来前瞻、主动和个性化的服务。我梦想有一天，我们在早上获得客户需求，晚上就可以提供解决方案。我非常期待通过采用亚马逊云科技，以全新的工作方式来实现这个梦想。”

亚马逊云科技金融服务副总裁Frank Fallon 表示：” 永明金融一直以来积极拥抱数字技术，提供以客户为中心的新服务和功能。随着数字服务需求的不断增长，永明金融通过在全球领先的云上运行，可以快速、灵活地构建和扩展新平台，为客户提供更多管理投资组合的方案。永明金融云优先的战略表明了其对基础设施现代化投入的决心，为加拿大其他保险公司树立了标杆。整个金融服务行业的公司都可以依托亚马逊云科技的规模、效率以及广泛的云服务能力来推动创新，并不断为客户提供新服务。”

关于亚马逊云科技

15 年多以来，亚马逊云科技 (Amazon Web Services）一直以技术创新、服务丰富、应用广泛而享誉业界。亚马逊云科技一直不断扩展其服务组合以支持几乎云上任意工作负载，目前提供超过 200 项全功能的服务，涵盖计算、存储、数据库、网络、数据分析、机器学习与人工智能、物联网、移动、安全、混合云、虚拟现实与增强现实、媒体，以及应用开发、部署与管理等方面；基础设施遍及 25 个地理区域的 81 个可用区（AZ），并已公布计划在澳大利亚、印度、印度尼西亚、以色列、西班牙、瑞士和阿联酋新建 7 个区域、21 个可用区。全球数百万客户，包括发展迅速的初创公司、大型企业和领先的政府机构，都信赖亚马逊云科技，通过亚马逊云科技的服务支撑其基础设施，提高敏捷性，降低成本。要了解更多关于亚马逊云科技的信息，请访问：aws.amazon.com。

关于永明金融集团

永明金融是一家国际领先的金融服务机构，为个人和企业客户提供保险、财富及资产管理解决方案。主要业务遍及加拿大、美国、英国、爱尔兰、菲律宾、日本、印度尼西亚、印度、中国、澳大利亚、新加坡、越南、马来西亚和百慕大。截至 2021 年 6 月 30 日，永明金融管理的总资产为 1.36 万亿美元。欲了解更多信息，请访问 www.sunlife.com。

永明金融在多伦多（TSX）、纽约（NYSE）和菲律宾（PSE）证券交易所上市，股票代码为 SLF。