近日，第十届中国创新创业大赛（上海赛区）暨 2021“创·在上海” 国际创新创业大赛国赛选拔赛正式开启。据了解，本次国赛选拔赛是由上海市科学技术委员会主办，上海市科技创业中心承办，全市共遴选了 11 个分赛点作为协办单位进行比赛，其中包括漕河泾开发区等三个线下分赛点。

从专题赛报名情况来看，生物医药、人工智能、集成电路三大产业参赛数量分别占据专题赛总数前三名，占比达到 91.5%。其中，生物医药产业参赛企业数量最多。658 家入围企业在本周将陆续通过线上或线下路演的方式展开角逐，共同竞争进入全国大赛的 187 个名额。

9 月 8 日，46 家上海市生物医药企业经过市级赛的激烈比拼，择优推荐获得国赛选拔赛的资格，来到漕河泾开发区分赛点生物医药专场。据介绍，自 2017 年起，漕河泾开发区已连续 5 年作为创新创业大赛的分赛点和服务机构，并多次承办国赛选拔赛的分赛点。

生物医药产业是国家战略新兴产业之一，备受政府和基金的专注和重视。企查查数据显示，十年来，我国生物制药企业注册量逐年增长，2021 年上半年共注册 1979 家。目前，我国现存生物医药企业 3.98 万家。

上海历来是我国最具影响力的生物医药产业创新高地之一，产业体系健全发达，创新要素富集，国际化程度较高，研发创新能力全国领先。近年来，上海生物医药产业规模持续保持高速增长态势，占据了国内生物医药行业的第一梯队。作为上海重点发展的三大先导产业之一，上海的生物医药产业发展也受到社会各界的广泛关注。

2020 年，上海市生物医药产业规模超过 6000 亿元，其中，工业总产值突破 1400 亿元，涌现出一批填补国内外空白的重大技术成果和产品。上海市已形成了以张江为核心，以临港新片区等 5 个特色园区为支撑，以其他特色基地为补充的 “1+5+X” 生物医药产业布局，“张江研发+上海制造” 联动发展格局不断优化。

8 月，由中国上海的一家生物医药企业主导制定的一项 ASTM（美国试验材料协会）国际标准正式发布。这不仅实现了国内医药企业主导制定 ASTM 国际标准零的突破，也进一步确立了上海市生物医药产业在全国的领先地位。

而大赛评审表示，进入本次国赛选拔赛的 46 家生物医药企业也体现了整个上海市生物医药领域的高水准。据介绍，参与本次选拔赛的生物医药企业涵盖小分子、细胞治疗、免疫治疗、PDY 等创新药研发企业以及 AI 医疗等高端介入式医疗器械企业。

这些创业团队普遍具有在跨国医药企业的从业经历以及在行业中的资深经验，从技术创新能力到未来的产业化前景都十分过硬。其中 80% 以上的企业已经拿到了融资，有些融资级别甚至达到 10 亿元以上。

其中，一些具有亮点的创业项目也令现场的专业评审们印象深刻。

比如，从事用于慢性乙肝治疗的国际原创 TLR7 激动剂研发的上海维申医药。目前全球在治疗乙肝药物方面的需求非常大，仅国内目前至少已有 1000 万乙肝病患者。但乙肝药物开发难度极高。维申医药的团队凭借行业自身经验，开发了针对乙肝病毒的靶点药物，预计很快将拿到拿到 IND（新药临床试验申请）。与目前现有的一些乙肝药物的对比来看，维申医药的 TLR7 激动剂效果显著。

还有开发了多模态肿瘤射频治疗系统的上海美杰医疗，其产品通过对恶性肿瘤局部热物理作用的控制与调节，来抑制癌细胞远端转移。其团队成员主要来自上海交通大学生物医学工程学院，负责新技术研发和重难点技术攻关研究。通过局部物理治疗，激发全身抗肿瘤免疫响应，美杰医疗打造了肿瘤治疗的新理念。

此外，上海惠皓医疗将基因编辑组学应用于神经退行性疾病精准检测和靶向治疗领域，在国内首创针对帕金森病早期诊断的 Paris 基因 PCR 检测试剂盒，已在国内获得发明专利公开，并申报 “国家创新医疗器械”；针对帕金森病和阿尔茨海默症辅助诊断的血液和尿液的外泌体 ELISA 检测试剂盒开始申报；帕金森病和阿尔茨海默症的首创 NGS Panel 已经在多家三甲医院销售。

而在结构性心脏病治疗领域，上海汇禾医疗自主研发的经导管三尖瓣环成型修复系统，历经多次临床试验效果显著。目前，汇禾医疗已获得 3 轮融资，最近一轮是由 IDG 资本领投的数亿元 B 轮融资。汇禾医疗当前估值已达到 50 亿元人民币，正在筹备明年赴港上市。

在漕河泾开发区生物医药专场，诸如此类优秀的企业还有很多，不胜枚举，这得益于上海多年来对生物医药产业合理健全的发展规划。

2020 年初，国家多个部委与上海市联合制定了上海生物医药高地方案，并获国务院批复，为上海生物医药产业带来了重要发展机遇。

今年 5 月，上海市发改委等 16 个部门研究制订了新一轮促进本市生物医药产业高质量发展的若干意见。

7 月，上海市政府发文将集成电路、生物医药、人工智能等九大产业作为 “十四五” 期间上海的战略性新兴产业。

就在今天刚刚结束的上海市政府新闻发布会上，《上海市先进制造业发展 “十四五” 规划》提出构建 “3+6” 的新型产业体系：要求发挥生物医药等三大先导产业的引领作用；着力打造生命健康等六大高端产业集群。

相信在先进的制度设计与适宜的政策支持下，会有更多上海市的优质生物医药企业脱颖而出，在国家级创新创业大赛的舞台上大放异彩，取得优异的成绩。