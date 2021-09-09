9 月 9 日，锐正基因（苏州）有限公司（简称：锐正基因）今日宣布已完成数千万美元的种子轮融资，由君联资本领投，Cormorant 跟投，将用于支持公司研发平台建设与管线的快速推进。

锐正基因成立于 2021 年 7 月，主要聚焦于细胞内包括细胞核内靶点，基于新一代安全、高效、靶向性优异的基因编辑、RNA 编辑和递送技术，行业算法的脱靶效应分析手段，以及经过行业验证的 CMC 工艺开发、GMP 生产和商业化经验和能力，致力于为全球患者提供能够治疗严重甚至危及生命的先天性遗传疾病和后天获得性疾病的创新药物和治疗方案。

锐正基因创始人、董事长兼首席执行官王永忠博士拥有超过 20 年国内外生物创新药研究、开发、申报、上市、商业化和国际化成功经验，也拥有成功管理和运营多个甲方和乙方药企的成功经验，曾先后任职苏桥生物 CEO、先声药业制药总裁、康弘生物 CEO，美国 Genzyme 公司科学家。共同创始人、CMC 负责人陶佳林博士拥有 16 年全球生物药科研及制药行业经验，曾先后任职于日本罗氏、美国 CMC Biologics、先声和苏桥生物等国内外知名企业。公司其他核心团队成员在药物设计、临床前研究与开发、GMP 生产等方面拥有丰富工业界经验。公司组建了由行业顶级科学家和企业家组成的顾问委员会，为公司的立项和发展方向提供全方位指导。锐正基因美国分公司也已成立，将与美国合作伙伴共同开发更先进的基因和 RNA 编辑技术。

公司创始人王永忠博士表示：“非常感谢君联和 Cormorant 的信任和支持。近年来中国在国家和整个制药行业牢固树立了以真正的创新药物研发为主的发展理念。过去生物药靶点集中于细胞膜上的蛋白和细胞分泌出来的蛋白，总体而言主要还是从蛋白的层面解决问题，开发出来的药物做到了能够影响疾病的进程但是大多无法从根本上治愈疾病。近年来核酸技术、基因和 RNA 编辑技术的巨大进步揭示了细胞内包括细胞核内靶点广阔的未来发展空间，针对这些胞内靶点更多地需要在蛋白产生之前解决问题，而且从机制上有可能在管控疾病进程的基础上根本性地治愈疾病。虽然基于基因和 RNA 编辑的药物在工业界总体尚属起步期，但是仔细分析下来，这类药物的技术和工艺路线主要包括基于 DNA 重组技术的质粒开发、细胞培养、纯化、基因编辑、递送等板块。基于以往成功开发多个产品直至商业化的经验，锐正基因团队在其中几个板块已经有经过验证的能力，在其他板块我们也已经落实了非常好的科研人员和合作伙伴，整个团队非常有信心在这个潜力巨大的领域有所作为。”

君联资本董事总经理洪坦先生表示：“基于核酸技术和基因编辑技术的治疗药物是生物医学技术上的颠覆性创新，其发展前景已经得到海内外广泛的认可与验证。君联和王博士在未来领域选择上的认识高度一致，也非常认同未来生物药的研发需要更多地转向 “蛋白产生之前解决问题” 这个方向。王永忠博士领导的锐正基因团队具备已经经过验证的成功研发、产业化、商业化创新生物药的能力和杰出的企业运营能力，我们非常有信心和王博士一起努力，尽早让锐正基因的产品成为基因治疗 “治愈时代” 的重要元素。”

Cormorant 创始人陈碧华博士表示：“我认识王永忠博士已有多年，正式开始合作是在王博士两年多之前接手我们参与投资的苏桥生物之时，王博士很快扭转了当时苏桥的劣势局面，并领导苏桥连续两年成为国内发展最快的生物药 CDMO 公司，两年内在中美成功申报通过了近 10 个 IND。我们一直看好基因编辑领域并在全球有广泛的布局，认为现在这个领域的发展已经到了 “项目转化” 为主要瓶颈和驱动力的阶段，我们非常开心再次和王博士合作，也期待锐正基因团队强大的转化能力能够让公司的产品早日进入临床，为国内外患者带来福音。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。