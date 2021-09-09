InShot 于 2014 年首次推出，在短短 7 年多的时间里，已经突破了全球下载量的一个重要门槛。该应用程序使消费者能够对其智能手机上拍摄的视频进行专业编辑。在视频为王的创造者经济中，InShot 的需求量很大，智能手机相机已经成为记录日常生活的事实工具。TikTok 的兴起证明了对复杂但直观易学的视频编辑的需求。消费者不仅希望观看短小、循环的视频，其部分诱惑力还在于强大的视频编辑能力。InShot 为所有社交应用程序上使用的视频提供这种专业编辑。

下载量最大的市场包括印度、印度尼西亚、巴西、美国和俄罗斯。InShot 利用为社交媒体量身定做的编辑功能（包括修剪和合并、添加音乐和画外音效果、分层文字和表情符号、结合过渡或过滤器、添加图片模式和裁剪）以适应不同平台的方向。该应用程序还允许用户以高分辨率格式保存，并直接分享到其他社交应用程序，如 YouTube、Twitter 和 Instagram。该应用通过应用内订购来实现盈利，订购内容可以提供额外的功能和高级编辑能力。仅在 2021 年上半年，InShot 的全球下载量在照片和视频应用中排名第 8，与移动领域的一些大公司并列，包括 TikTok、Instagram 和 Snapchat。