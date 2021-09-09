直播应用正在超越聊天、照片和视频社交应用；今年，消费者在热门社交应用中观看的直播时将长达 5480 亿小时

2021 年上半年，社交媒体应用下载量达到 47 亿次，生命周期总数达到 740 亿次

今年的社交应用用户支出将达到 67.8 亿美元——到 2025 年将增加到每年 172 亿美元

App Annie 发布了《社交媒体应用的演变：直播，社交媒体的新前沿》报告。该报告分析了社交、通讯、照片和视频以及娱乐应用类别。据 App Annie Intelligence 分析，随着消费者被视频直播真实、引人入胜的体验所吸引，一些具有直播功能的应用也跃升至全球前 10 名。

报告数据显示，视频直播正在推动社交应用中的用户增长、参与度和消费者支出增长。预计到 2025 年，社交应用的用户支出将达到 780 亿美元，这得益于消费者在应用内的支出以及直接为内容创作者的工作成果付费的模式。

驱动创作者经济

实时聊天、多人连线和虚拟 “送礼物” 等直播功能为创作者铺平了道路，促进社交应用中的参与度不断增长，进而促进用户支出增长。该报告估计，今年的社交应用用户支出将达到 67.8 亿美元——到 2025 年将增加到每年 177 亿美元——5 年复合年增长率为 29%。

“直播是社交媒体的新前沿，它正在创造真实的经济价值，”App Annie 营销洞察主管 Lexi Sydow 说道，“我们的报告显示，虽然重量级社交媒体应用仍然占据相当大的市场份额，但视频、直播和创作者经济等新趋势将永远改变这个行业。直播是一种新的社交语言，可以促进与社区建立真实联系，提供真实体验。我们看到直播推动了社交媒体领域的繁荣发展，在未来五年内具有巨大的增长潜力。”

变现策略的关键在于创作者经济的出现——用户可以购买虚拟商品或 “礼物” 来打赏自己最喜欢的创作者，以这种形式来表达他们的支持。有两个地区在这种经济形式中占据主导地位；2021 年上半年，美国和日本社交应用中的用户支出超过 15 亿美元。

该报告还显示，根据 2021 年上半年的数据，将直播作为重要功能的社交应用贡献了四分之三的用户支出。与 2018 年相比，直播推动用户支出的市场份额增长了 24%。

Bigo Live 是一款热门的直播应用，为创作者经济的增长做出了巨大贡献。该应用至今仍然是热门社交应用——在 2021 年上半年的排名为第 5 位，与 2020 年相比上升两位。报告结果显示，Bigo Live 在澳大利亚、德国、韩国、英国和美国均位列前 10 名。

“过去几年中，直播行业实现了巨大的增长。Bigo Live 等社交直播应用为人们提供了一个替代平台，将他们才华和激情转化为全职工作。我们的主要目标是让普通人随时随地开始直播，将他们与世界联系起来。”BIGO 副总裁 Mike Ong 说道。

在过去一年，超过 500 位 Bigo Live 播客主播成长为超级明星，他们在全球拥有超过一百万粉丝。

直播应用中的使用时长超过聊天、照片和视频社交应用

在过去三年之中，社交应用的使用时长保持稳定增长。在 2021 年上半年，社交应用的使用时长为 7400 亿小时，相当于移动设备总使用时长的 44%，其中 60% 的全球社交应用使用时长来自亚太地区。

直播推动了社交应用内参与度的增长，这为用户支出增长奠定了基础。在 2021 年，除中国以外，以直播为重点的前 5 名社交应用的总使用时长将超过 5000 亿小时（仅 Android 手机）。报告结果显示，3 年复合年增长率为 25%，而聊天、照片和视频应用的复合年增长率为 15%。例如，在所有设备中，Twitch 社区在 2020 年的观看时长超过 1 万亿分钟。

亚洲仍是社交应用下载量最大的地区

在全球范围内，社交应用仍然有很高的需求。根据自 2010 年起的数据，迄今为止，社交应用的总下载量已达到 740 亿次，其中 2021 年上半年的下载量达到 47 亿次。

报告显示，亚洲是社交应用下载量最大的地区，占全球所有社交应用下载量的 60%。

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