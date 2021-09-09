新锐设计师品牌 bosie 宣布完成数亿元新一轮融资，投资方为哔哩哔哩和五源资本，老股东金沙江创投跟投，光源资本担任独家财务顾问。本轮融资将用于产品研发和供应链升级。

从 Z 世代切入服饰市场的设计师品牌 bosie 成立于 2018 年，成立以来秉持 “无别无界”（Beyond Boundaries）的品牌理念，主张打破束缚和界限，其风格复古风趣，鬼马别致。

与目前市场上的快时尚品牌相比，bosie 在设计、社交媒体洞察等方面均展现出优势，并在多个场景下不断获得新的增长。其线下 2000 平的超级大店（bosie SPACE）通过打造一站式潮流打卡地，目前月坪效已经超过大部分国际快时尚品牌，利润率超过 20%；在线上渠道，bosie 天猫店销量从 2020 年 5 月份的 84 名快速上升到 18 名；在今年开始运营的抖音电商平台上，bosie 第二月 GMV 即超过千万元。

bosie 创始人刘光耀表示，接下来 bosie 会将标准大店（bosie LAB）拓展到全国，同时也将不断拓宽线上渠道，满足更多消费者对于个性和时尚需求。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。