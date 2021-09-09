ACE 虚拟歌姬近日宣布完成数百万美元 Pre-A 轮融资，知春资本领投，老股东五源资本继续跟投。

ACE 虚拟歌姬是一款结合了 AI 歌声合成技术的音乐创作 App。其主体公司北京时域科技致力于用全新的音乐引擎赋能用户进行音乐 UGC 创作和分发，并通过打通创作端、消费端的结构化数据，形成新的音乐供给的同时，使未来革新音乐媒体形态及消费体验成为可能。

据介绍，目前，在中文 AI 歌声合成领域，ACE 的 AI 歌声合成技术已经达到领先水平，在演唱自然度、演唱情感度、技术先进与使用便利性上超过其他歌声合成引擎。

ACE 虚拟歌姬为用户提供多个 AI 虚拟歌手，用户可以在 ACE 的创作工具中，输入歌曲的旋律、歌词，并且选择 AI 虚拟歌手进行歌曲演唱。结合 ACE 提供的 BGM 曲库，智能音阶以及灵活的 “演奏歌声” 玩法，用户即使不懂乐理，也可以配合伴奏，凭感觉 “摸” 出一首歌曲。另外，ACE 的 “填词玩法” 可以让用户在其他用户创作的歌曲旋律上进行二次创作，进一步降低了音乐创作的门槛。

ACE 虚拟歌姬搭建起了一套从零音乐基础到巨佬制作人的完整成长体系，在满足创作者用音乐创作记录生活、表达自我的需求同时，也帮助创作者快速进阶。在 ACE 虚拟歌姬的优质创作者中首次创作音乐者比例达到了 60%，典型如零音乐基础的创作者「與章」已在平台发布近 30 首原创作品。

创作者年龄分布在 15-22 岁，Z 世代音乐风格偏好广泛，表达欲旺盛，在 ACE 虚拟歌姬中所创作中歌曲展现出了独特的消费性，发布的音乐作品从古风、二次元、到鬼畜，包罗万象，更有优质作品在其他平台自发传播成为热门。每天，ACE 平台上都会诞生 1-2 千首全新的歌曲，且这个数量还在持续增长。Z 世代音乐创作者所展现出的才华与爆发力已有目共睹，仅 Spotify 歌手歌曲播放量累计 Top 20 中 Z 世代歌手就已占 5 席。

除了创作端，ACE 还提供了作品社区功能，用户可以将作品发布到社区中与其他人分享，听众也可以在 feed 流中找到自己喜欢的歌曲，关注喜欢的创作者。目前，ACE 虚拟歌姬达到了上百万的累计用户，用户年龄也主要集中在 15-22 岁，以 00 后、05 后为主。用户在作品主页中相互鼓励，高频互动，形成了内容创作与消费的正向循环。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。