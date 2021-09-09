近日，eBay 与泰案联中国（TecAlliance）在广州签署了战略合作协议并共同举办 “千帆计划” 汽摩配采配会。通过此次合作，eBay 汽摩配卖家将得到泰案联的专属数据支持和优质供应商资源，通过数字化管理提高在 eBay 平台的运营效率，加速拓展海外市场。

此次签约暨 “千帆计划” 汽摩配采配会为 eBay 汽摩配卖家和泰案联优质供应商搭建起一个采供信息交流的平台，吸引了近百位 eBay 汽摩配卖家以及泰案联优质供应商参加。参展汽摩配供应商实力雄厚，产品适配美国、德国、英国和澳洲等欧美主要电商市场，符合当地市场合规标准，并且在欧美对应市场的产品覆盖率达到 80% 以上。参展汽摩配产品线齐全，从减震器，控制臂，制动系统，到离合器，发动机件，覆盖 2021 年 eBay 汽摩配战略品类。通过采配会，eBay 卖家将打通汽配品类供应链，进一步开发新产品、扩展及优化平台刊登，加速海外业务的拓展。

eBay 国际跨境贸易事业部品类管理总经理庞涛表示：“欧美汽车摩托车配件市场巨大，前景广阔，汽车后市场数字化以及电商化趋势不可阻挡。我们希望通过与汽车数据及售后解决方案专家泰案联的合作，为我们的卖家提供从汽摩配线上销售重要数据到优质产品的全方位支持，帮助 eBay 卖家精准市场定位，升级选品策略，找到合规的优质货源，对接 eBay 全球数以亿计的消费者，升级中国汽配出海之路。”

由全球 30 多家知名零部件生产商创立的泰案联是汽车售后解决方案及汽车相关数据提供商，为行业参与者提供一系列的车型及配件数据、服务和解决方案。泰案联亚太区总经理 Matthias Moritz 表示：“eBay 是全球领先的跨境电商交易平台，也是中国汽摩配卖家出海的首选平台，此次对接活动汽配厂商群体反响非常热烈，积极参与。早在多年前，我们就与 eBay 在欧美和大洋洲建立了合作，提供配件和车型数据支持。我们的厂商也非常希望对接电商顶级大卖家，获取第一手市场反馈。这次合作我们会更加基于中国市场需求，不仅为 eBay 卖家提供数据服务，更将为双方的客户提供更多的增值服务。”

三大支持发力，汽配出海爆发可期

据泰案联发布的 2020 年度汽车分析报告显示，目前全球登记车辆超 10 亿，随着车辆平均年龄不断上升，特别在欧美市场，流通的老旧车辆越来越多，对于汽车维修的需求逐年增长。

此次 eBay 与泰案联的战略合作，针对数据支持、供应商资源以及提升运营效率为 eBay 汽摩配卖家出海提供了全方位支持：

专属数据支持——泰案联将为 eBay 卖家提供包括美国、欧洲在内等市场的专业车型库，并提供各种市场车型与 eBay 标准车型库（master vehicle list, MVL）的对应关系，帮助 eBay 卖家获得海外汽车保有量等市场信息，解决车型难查找的问题。同时，泰案联将为 eBay 卖家提供专属原厂（OE）数据调研服务，将原厂（OE）零部件数据关联到对应市场车型库，为汽摩配卖家精准拓展市场和开拓新产品提供可靠的数据支持，提高市场竞争优势。

优质供应商支持——eBay 与泰案联联合推出汽摩配线上采购交易平台 — “Order Manager 泰捷云订单管理系统”（简称 “OM 平台”），整合国内优质汽摩配生产工厂作为供应链，为 eBay 卖家提供优质产品和货源。卖家可以通过 OM 平台便捷地向优质供应商订购产品，享受从获得海外汽车保有量等市场资讯，到查找原厂编码和适配车型，再到产品采购的一站式服务。此外，eBay 与泰案联将定期举办汽摩配线下采配会，为 eBay 卖家与优质供应商提供面对面交流的机会。

运营效率支持——通过泰案联研发的 API 数据接口，实现车型数据与 eBay 刊登对接，满足 eBay 卖家在销售产品上对于快速精准匹配产品与车型的需求，帮助卖家一键匹配，快速刊登，提高运营效率。同时，结合泰案联的全球目录数据库和 VIN 码搜索，网页目录导入等功能，OM 平台还为卖家提供从库存查询-下单-发货，到发票信息以及在线理赔等整套供应链解决方案，帮助卖家实现数字化供应链管理，提升效率。

作为本次签约仪式的特邀嘉宾，来自广州的 eBay 汽摩配卖家国睿电子科技有限公司总经理陈国庆对此次合作充满期待：“我们主要销售汽车配件，在 eBay 平台深耕汽配品类已经 7 个年头，取得了不错的成绩，非常感谢 eBay 给我们汽配卖家提供了成长及高速发展的赛道，帮助我们出海。期待 eBay 与泰案联的合作能帮助我们获得主流汽配市场优质产品的推荐，让运营数据搜索更精准，增强我们卖家的核心竞争力。”

参加 “千帆计划” 采配会的浙江戈尔德智能悬架股份有限公司副总经理陈博坤表示：“戈尔德有近 13 年的制造经验，专注于汽车减振系统与整车匹配的技术方案以及配套产品制造，拥有近万种减振器，产品能覆盖绝大多数车型。非常高兴能参加这次采配会，专业的 eBay 汽配卖家让我们看到了在 eBay 平台上跨境电商出口的巨大商机，希望我们的优质产品能通过 eBay 畅销海外。”