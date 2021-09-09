9 月 9 日，国内知名 AR 公司亮风台召开主题为 “无界·有方” 的 2021 年度新品线上发布会。AR 平台 HiAR Space 全新升级，明确打造 “超实境智慧空间（Hyper-Reality Intelligent Space，即 HRIS）” 的目标。同时重磅发布 5G AR 智能眼镜 HiAR H100 以及物理世界的 AR“便利贴” 与 “记事本”PinNotes。

此外，亮风台还宣布完成 C+轮 2.7 亿元融资，由 CPE 源峰领投，晶凯资本、源慧资本、大观资本、清控银杏、普超资本等跟投，源星资本、信熹资本、活水资本、MYEG 等老股东追加，持续保持两年一披露的稳健节奏。

AR 是前沿科技领域当下的热门，让虚拟与现实世界融合互通，打破 “虚实鸿沟”，正成为工作现场的重要智能工具与人机交互方式。而从长远来看，AR 代表的无界互联、虚实融合、自然交互、数字智慧、赋能予人等特点，契合数字化浪潮三十年来计算平台、人机交互和信息呈现的演进路径，将成为互联网的下一代形态。亮风台被称为 “AR 行业风向标”，此次发布的新消息也颇受各界关注。

AR 平台升级，打造超实境智慧空间

亮风台定位为 AR 平台公司，AR 平台 HiAR Space 以 AR 大脑为中枢、端云结合，由 “ABCD” 四大板块组成，即融合人工智能（AI）、大数据（Bigdata）和智能通讯（Connection）等能力的 AR 大脑，以及 AR 终端（Device）。此次发布的 5G AR 智能眼镜 HiAR H100 即为亮风台终端系列新旗舰产品。

HiAR Space 基于亮风台空间计算、AR 云、自然交互和 AR 智能硬件四个方面的技术沉淀与研发能力，支持平台+垂直优化。通过这些核心能力，HiAR Space 把场景、空间、数据和用户连接起来，打造一个极具价值、虚实融合的超实境智慧空间。

亮风台以 HiAR Space 基础平台+垂直平台为底座，面向不同的垂直行业提供标准产品与方案。目前亮风台已推出工业标准产品 AR 远程通讯与协作平台 HiLeia，安防产品空地一体融合指挥调度系统等，服务国家电网、海尔、格力、宝武钢铁、华菱湘钢、上汽通用、斗山机械等数千家企业，覆盖 10 亿终端用户。并与三大运营商、华为、宝信软件、海尔 COSMOPlat、中睿信等各领域合作伙伴建立重要合作关系，联合打造 “行业+AR” 产品方案。

提到长期目标，亮风台联合创始人、董事长兼 CEO 廖春元表示，“接下来几年，亮风台将以建设超实境智慧空间为目标，以 AR/AI 技术为基础，从空间计算、智能交互、AR 云、智能硬件、人机融合 AI 等维度切入，无缝融合数字和物理世界，高效打通 “感知-认知-决策-执行” 闭环，解决 “虚实鸿沟” 问题，达到提高效率、降低成本和提升用户体验的目的。”

所谓超实境智慧空间，主要是为了打破数字世界和物理世界之间的 “虚实鸿沟”，建立一个全新的数字化智慧生活和工作空间。国家互联网信息办公室《数字中国发展报告（2020 年）》显示，我国数字经济总量跃居世界第二，成为引领全球数字经济创新的重要策源地。海量数据飞速增长的信息时代，物理环境日益拥挤复杂化，信息在两个世界间流通不顺，导致用户在工作、生活和学习过程中效率低、成本高、体验差，尤其在移动应用场景中更严重。

AR 新品重磅发布，服务工作现场

此次发布会，亮风台发布了全新的 5G AR 智能眼镜 HiAR H100，该产品为工业而生，采用展锐 T740 芯片，并在核心模块上联合研发调优。T740 是展锐的 5G 移动平台，内置八核中央处理器，整体集成度高，运算能力强，处理能效高，有卓越的性能表现和 5G 通信支持。强算力融合亮风台 AR 核心技术，可实现厘米级 6DOF viSLAM 定位，深度理解工业现场；定制 4800 万像素、1/2.0 英寸大底高清防抖摄像模组，支持捕捉更多细节，如 30cm 距离拍摄 A4 纸上 7 号字体；采用多麦克风阵列与深度学习技术，提供多场景高性能的通话降噪功能与人机语音交互，在嘈杂的车间环境，工程师也能解放双手，想说就说。

此外，亮风台还推出基于 HiAR H100 的 AR 操作系统 HiAR OS Rainbow，用 “无桌面” 设计打破常规，开机即进入工作应用，让用户最短链路进入操作，无需思考。针对 AR 终端场景的输入难问题，HiAR H100 提高信息输入效率，根据场景智能推荐，让选择代替输入。

软件层面，在疫情期间发挥重要作用的 AR 远程通讯与协作平台 HiLeia 也迎来升级，支持更丰富的现场协作方式：3D 空间标注、打点标注、关键点语音标记等，并打通企业内外部上下游系统。同时推出物理世界的 AR“便利贴” 与 “记事本”PinNotes，企业与用户可自主在现实物理空间中，针对具体设备与环境编辑、复制、粘贴各种多媒体内容，把数据留存与运行在工作现场和物理世界中。这些内容上传云端后，佩戴 AR 设备即可实时查看，实现标注内容实时复现、轻松操控。亮风台联合创始人、COO 唐荣兴表示，“这两款产品实现工作现场中人与人的协作、现实空间与数字世界的无缝连接，结合 AR 智能终端，‘三驾马车’ 重塑工业现场数字化工作空间。”

工业软硬件产品在场景中落地，打磨形成工业现场数字化解决方案。而在公共安全领域，超实境公共安全智能空间体系，基于全息融合引擎，融合固定摄像机、AR 眼镜、无人机等数据信息，基础能力开放合作，面向泛安防领域提供完整的解决方案。发布会上，亮风台与新型智慧城市综合运营服务商中睿信以及中国工业级无人机企业科比特航空签订战略合作协议，前者由中信产业投资基金控股、大华股份参股合资成立。

成立于 2012 年的亮风台在 AR 领域深耕已久，被称为 “AR 行业风向标”。在 9 月 9 日的 “无界·有方” 新品发布会上，亮风台重磅推出的几款 AR 产品，或将再次引领行业方向。

在发布会生态开放环节，亮风台市场生态副总裁张春艳表示，“亮风台也一直坚持开放合作，用平台优势构筑行业智能生态。” 截至目前，亮风台已经在智能制造、公共安全、互动文娱、智慧城市等四个聚焦行业，引入 100 余家创新合作伙伴，联合打造 1000 余例合作案例。目前，亮风台不仅开放基础平台能力，供伙伴便捷快速集成，同时也面向聚焦行业打造功能组件，满足业务需求。

此轮融资领投方 CPE 源峰董事总经理庄永楠表示，“AR 作为消费智能化趋势的重要赛道之一，我们长期看好并持续布局，亮风台是 AR 领域的领先企业，也祝愿亮风台蓬勃发展，引领 AR 行业更上一层楼。” 无论是 AR 行业还是亮风台都值得期待。