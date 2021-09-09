随着内燃机时代的结束，汽车行业正在经历重大转型。虽然许多公司正在进入电动汽车领域，但这并不是唯一的选择，因为燃料电池正在等待他们成为聚光灯的时刻。现代今天通过氢波活动向我们展示，其技术闪耀着一些光芒，该活动旨在普及环保技术，并迎来氢动力产品的新 “浪潮”。

有很多交通场景需要涵盖，但现代汽车集团相信，到 2030 年，他们将能够以与电池电动汽车相当的价格提供燃料电池汽车。这将是一个大变化，现代 Nexo 起价为 58,935 美元，而丰田 Mirai 起价为 49,500 美元。

为了实现这一目标，该公司计划在 2023 年推出下一代燃料电池系统。它有望比当前系统便宜 50%，同时提供更好的耐久性和输出。

第三代燃料电池目前正在开发中，但该公司展示了两个不同版本的燃料电池。100 千瓦堆栈比当前堆栈小 30%，这使得它可以用于更广泛的车辆和应用程序。该公司还展示了为商用车设计的 200 千瓦版本，尽管产量是目前的两倍，但它的尺寸与目前的 Nexo 系统大致相同。

燃料电池也可以用于各种非汽车应用，现代提到它们作为大型船舶或 IT 公司的应急电源。作为这项工作的一部分，100 千瓦的单位可以以乐高的方式连接在一起，提供 500 千瓦到 1 兆瓦的组合输出。

该公司还透露了一种 “全平面系统”，其堆栈高度降低为 9.8 英寸（25 厘米）。这允许燃料电池在车辆中使用——从公共汽车、有轨电车到 MPV——只需最低限度。

现代汽车预计到 2028 年将成为全球第一家在所有商用车上应用燃料电池的汽车制造商。该公司对此并不陌生，因为 XCIENT 燃料电池卡车是世界上第一辆大规模生产的燃料电池重型卡车，并且已经在使用。

还有其他一些车辆即将上市，包括一台基于 XCIENT 燃料电池的拖拉机，该拖拉机将于 2024 年抵达。现代还宣布了 5 至 7 米（16.4 至 23 英尺）的燃料电池汽车计划，该车将在全球轻型商用车领域竞争。

虽然氢动力商用车将有助于大幅减少二氧化碳排放，但这次活动的真正亮点是引入了一些概念。最引人注目的是 Vision FK，这是一款高性能车型，显然基于起亚 Stinger。

现代没有涉及很多细节，但表示原型车有一个 “燃料电池能量转换器” 和一个后轮驱动插件混合动力系统。这种设置使汽车的输出超过 671 马力（500 千瓦/680 PS），并允许 0-62 英里/小时（0-100 公里/小时）加速不到四秒的时间。该型号还计划拥有超过 373 英里（600 公里）的续航。

在昨晚的新闻发布会上，现代的研发老板透露，该车型是在 Rimac 的帮助下开发的，并将其描述为 “技术王者”。阿尔伯特·比尔曼补充说，这款车的开发是一个令人兴奋的挑战，并暗示了赛车的可能性。

在卡车方面，有拖车无人机的概念。它本质上是一个集装箱，可以骑在两个电子转向架上。后者是明星，因为它们本质上是完全自动驾驶的车辆，上半部分被切断了。

每个电子转向架都有一个燃料电池动力总成以及独立转向的车轮。后者允许前所未有的机动性，甚至允许像悍马一样的螃蟹行走功能。此外，该公司设想了一种集群模式，该模式将使 “多辆拖车无人机以几乎火车般的配置一起旅行。”

电子转向架可用于其他应用程序，救援无人机概念对此显而易见。它实际上是一个电子转向架，配备了许多无人机。该概念预计将用于紧急情况，如灭火。

现代还展示了一个便携式氢气加油站和救援氢气发生器。后者可用于为偏远、越野地区的搁浅电动汽车供电。据郑爱信董事长介绍 ， “ 现代汽车集团的愿景是将氢能应用到生活和工业的所有领域，比如我们的家庭、工作场所和工厂。目标是让氢气随时为每个人、每样东西和任何地方使用。” 他接着说，该公司希望提供 “人类可持续发展的切实可行的解决方案”，并帮助到 2040 年促进氢社会的形成。

虽然其中一些想法似乎有点牵强，但现代希望教育人们关于氢气动力的知识，让他们对燃料电池汽车感到兴奋。该公司还对这项技术的未来持乐观态度，因为一些政府已经宣布了支持推广燃料电池汽车的计划。