2021 年 9 月 9 日，传奇音响品牌杰士在中国上市多款新品。其中，T5 II ANC 是杰士首款真无线主动降噪耳机产品，在传承杰士领先声音科技的同时，革命性的搭载了 Dirac 高清音效和 Bragi AI 智能操作系统，并提供标准版和迈凯伦合作版供消费者选择。一同上市的全新旗舰桌面音响 The Fives，是杰士首款采用 HDMI ARC 接口的有源音响，为用户提供包括影视、游戏、音乐等体验在内，全面进化的视听娱乐体验。

作为杰士首款真无线主动降噪耳机产品，T5 II ANC 搭载前馈＋后馈双麦克风来侦测环境噪音，实现同类产品中领先的降噪效果。此外，还提供了 6 对杰士专利技术的椭圆形舒适耳塞，完美贴合用户耳廓，被动隔音能力高达-22dB，为用户营造安静、舒适的聆听体验。

领先音质更是杰士品牌和产品的核心标签，T5 II ANC 系列发声单元采用特别定制的 5.8mm 动圈单元，具备高输出能力，声音表现自然且低音深沉，振膜厚度仅 3μm，有助于提升音质清晰度。左右耳机共 6 组束波成型麦克风，可提供透明模式帮助用户聆听外界环境音，或是在语音通话时提升收音清晰度并帮助降低环境噪音。

不仅声音单元表现出众，T5 II ANC 系列更是全球首款集成 Dirac HD Sound 技术的真无线耳机，Dirac HD Sound 技术是全球领先的数字音频性能增强技术，可以通过矫正音频系统脉冲和频率响应改善声音，让耳机拥有更广阔的声场、更高的清晰度、更清脆的人声、更浑厚的低音。

软硬件加持，T5 II ANC 系列延续了杰士一贯的领先音质。优化的膜箔，更最大限度地减少自然共振和总谐波失真，升级后的耳机腔体可以最大限度地减少外壳内部在谐振器腔内的反射，以消除耳道内的掩蔽性共振，从而获得更精致细腻的高音。大范围的频响可提供清晰的高频和人声，让用户感受传奇的杰士声学。对于音质要求更高的用户，还可以搭配 “KLIPSCH CONNECT”APP 自由调整 EQ 设置，或切换 6 种预设值（Flat、Bass、Treble、Vocal、Rock、Podcast）。

此外，T5 II ANC 系列还搭载了革命性的 Bragi AI 操作系统，以人工智能技术实现高级体感操控体验，只需简单的点头/摇头即可操控耳机接听或拒绝电话，打开或关闭降噪功能，解放用户双手，让聆听体验更加便利。

T5 II ANC 系列采用蓝牙 5.0 版协议，支持 SBC、AAC 编解码技术，具备 IPX4 防水等级，可有效防汗、防泼溅。单个耳机重量 5.5g，充电仓和耳机总重量 82.4g。耳机内置电池在满电状态下，最高可以提供约 7 小时的音乐播放续航力，如果同时开启 ANC 功能，续航力约为 5 小时。充电仓可额外提供 21 小时使用时长，在开启 ANC 功能约可延长 15 小时使用时间。

T5 II ANC 真无线主动降噪耳机迈凯伦版和标准版功能规格相同，在外观上，迈凯伦版充电仓由赛车风格的碳纤维外壳、轮胎纹滚边打造，并具有迈凯伦赛车标志性的橘黄色条纹，此外，还配备专属的支持 NuCurrent 充电技术的双机位无线充电板，可实现 “两倍于市面上任何其它产品” 的充电速度。

T5 II ANC 真无线主动降噪耳机标准版和迈凯伦版即日起正式发售，标准版有金色、银色和黑色三种颜色可选，售价 2290 元，迈凯伦版售价 2690 元。

与 T5 II ANC 系列一同上市的 The Fives，是杰士全新旗舰桌面音响，结合了 Paul W. Klipsch 传奇经典声学设计和当今最新科技，采用屡获殊荣的专利 Klipsch Reference 声学号角处理技术和调谐，在增强低音和低失真的前提下提供响亮精准的声音效果。内置动态低音均衡器与人耳的低频能力相匹配，无论任何音量均可提供震撼低音效果。The Fives 还采用了 192kHz/24 位解码技术，可完美再现高分辨率音轨。

The Fives 在原有丰富接口的基础上，增加了 HDMI ARC 连接方式，能够让用户获得包括影视、游戏等在内的优质视听娱乐体验，数字光纤、模拟 RCA、USB 输入和蓝牙连接等连接方式，也能满足用户使用不同音乐设备的连接需求。此外，The Fives 内置了定制放大器，无需额外放大器即可获得高品质音乐体验，无论是黑胶唱机、电视电脑还是手机平板，The Fives 都可以即连即用。

The Fives 提供了胡桃木色和黑色两种颜色，即日起即可购买，售价 7990 元。

杰士 T5 II ANC 系列真无线主动降噪耳机及 The Fives 桌面音响，皆可在杰士天猫旗舰店、杰士京东自营旗舰店及杰士线下门店选购。