9 月 9 日，瑞数信息宣布完成人民币 3 亿元的 C2 轮融资。本轮融资由钟鼎资本领投、厦门建发新兴投资、三奕资本联合参投，君联资本和德宁资本等老股东超额跟投。跃为资本担任本轮融资独家财务顾问。本轮融资将用于发展现有业务及应用安全产品线，加大数据安全领域的研发投入、人才引进和市场拓展，以及全面加速三大细分安全领域的市场版图。

瑞数信息 CEO 余亮先生表示：“随着本轮融资的注入，瑞数信息将进一步夯实在 Bots 自动化攻击防护领域的专业和领先地位，深耕应用安全与业务反欺诈领域，同时进一步扩展在数据安全领域的创新和研发投入，持续挖掘数据价值，打造融应用、业务与数据三位一体的 “大安全” 格局。”

今天，瑞数信息还重磅推出全新数据安全产品——瑞数智能数据安全检测与应急响应系统（Data Detection and Response，简称 River DDR），采用了基于创新 AI 人工智能的快速数据检测与响应技术，以数据安全底座为支撑，提供数据风险管理、实时智能检测、威胁验证和快速恢复等功能。

瑞数信息（River Security）是中国动态安全技术的创新者和 Bots 自动化攻击防护领域的专业厂商。该公司提供涵盖 Web、App 和 API 的全渠道应用安全、业务安全、数据安全、云安全等在内的专业网络安全产品及服务。公司成立于 2012 年，总部位于上海，在北京、广州和深圳分别设有分支机构，并在成都设立研发中心。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。