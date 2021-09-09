根据 Strategy Analytics 发布的报告，从 2020 年到 2025 年，汽车安全域将以近 12% 的复合年平均增长率增长，到 2028 年，汽车安全系统市场规模预计将达到 810 亿美元。

Strategy Analytics 动力总成、车身、安全和底盘服务（PBCS）发布的最新研究报告《系统和解决方案推动汽车安全领域的增长》预测，ADAS（高级驾驶辅助系统）的迅速采用、被动安全系统在新兴市场的持续渗透增长、以及为了满足安全要求和评级要求而加入额外的安全系统将巩固这一增长。这将转化为代表第二大汽车半导体市场的汽车安全领域。

除了专门安装在车辆上以保护司机、乘客和其他道路使用者的 “安全” 系统，随着车辆平台的日益成熟，也需要引入 “功能安全”，以确保整个车辆的硬件和软件系统出现故障时尽可能降低其中的风险，并将损害降至最低。

Strategy Analytics 动力总成、车身、安全和底盘服务总监兼报告作者 Asif Anwar 指出：“无论是传统安全域，还是其他车辆系统域日益增长的功能安全需求，都将转化为日益增长的半导体机遇。碰撞预警和其他 ADAS 系统将成为核心驱动因素，预计在 2020 年至 2025 年期间，半导体市场规模将增长 247%。”

Anwar 补充道：“此外，功能安全认证将成为电气化和 ADAS/自动驾驶的动力，以及向域/区域和集中式汽车 E/E 架构发展的关键。因此，功能安全正日益成为像英飞凌、onsemi、NXP、Renesas、Rohm、STMicroelectronics、Texas Instruments 等半导体公司的差异化优势，他们可以利用这些优势扩大现有客户的影响力，并瞄准新的和新兴的机遇。”