vivo X70 系列带来设计、性能、交互的全面升级。vivo 与蔡司深度合作，实现光学技术和计算摄影的再一次突破。

vivo 打造专业影像芯片 V1，带来高性能、低功耗、低延时的全面提升。凭借 V1 芯片强大算力，vivo X70 Pro/X70 Pro+支持实时黑光夜视功能，通过取景器即可看到成片效果的亮度，并支持手动调节曝光强度，实现夜景创作自由。拍摄极夜视频时，呈现更清晰、更流畅的画面，相比纯软件方式提亮夜景，功耗降低 50%，助力 vivo X70 Pro/X70 Pro+在夜景视频中带来更出众的表现。

vivo X70 Pro 采用大底微云台双主摄，vivo X70 Pro+则采用大底微云台三主摄。其中，vivo X70 Pro+四枚镜头均搭载光学防抖技术，成为业界唯一全四摄光学防抖影像旗舰。与此同时，vivo X70 Pro+采用了 vivo 超低色散高透玻璃镜片，带来超低色散、高透光、热稳定性更强效果，有效改善紫边等问题，明显改善大底主摄镜头凸起。

透支 2022 年旗舰机屏幕

vivo X70 Pro+搭载 6.78 英寸 2K E5 超感自由屏，亮度峰值最高 1500nit；支持 10bit 色阶和 10.7 亿色显示效果，1Hz-120Hz LTPO 帧率智能切换，堪称手机屏幕天花板。与此同时，vivo X70 Pro+搭载高通骁龙 888 Plus 旗舰芯片，结合自研的内存融合+4G 技术，以及 HID 碎片整理技术，带来强劲表现。旗舰级 IP68 级防尘防水、立体声双扬声器搭配独立 HiFi 芯片组合、大体积 X 轴线性马达、50W 无线闪充等旗舰配置。

vivo X70 系列带来五款配色，其中 vivo X70 Pro+拥有至黑、旅程和旷野三款配色，vivo X70/X70 Pro 则带来至黑、独白和星云三款配色。

vivo X70 系列售价在发布会中公布，vivo X70 Pro 8GB+128G 版、8GB+256GB 版、12GB+256GB 版和 12GB+512GB 版本价格分别为 4299 元、4599 元、4799 元以及 5299 元；vivo X70 Pro+ 8GB+256GB 版、12GB+256GB 版和 12GB+512GB 版本售价分别为 5499 元、5999 元以及 6999 元；vivo X70 售价 3699 元起。