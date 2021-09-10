日前，总部位于美国加州的 Alamar Biosciences（下称 “Alamar”）宣布完成 8000 万美元 B 轮融资，本轮融资由夏尔巴投资领投，Morningside Ventures 和 Samsara Biocapital 跟投，老股东启明创投和 Illumina Ventures 持续投资。该公司成立至今已经完成总计 1.1 亿美元融资。

本轮融资将进一步加速 Alamar 的自有蛋白质组技术的开发落地，在全自动一体化平台上同时实现超高灵敏度、超多重以及更宽的动态检测范围。Alamar 的蛋白质组技术未来可以在多个领域赋能下游客户，包括生命科学研究、液态活检以及新药研发等场景。

Alamar 由一群经验丰富的连续创业者于 2018 年创立。公司联合创始人兼 CEO Dr.Yuling Luo 以及联合创始人兼 COO Dr.Steve Chen，此前曾一同创立了 Advanced Cell Diagnostics (ACD)，成功研发并商业化了全球领先的 RNA 原位杂交技术平台 RNAscope，ACD 于 2016 年被 Bio-Techne 收购。Alamar 联合创始人兼技术副总裁 Dr. Yiyuan Yin 在蛋白质工程和结构生物学方面具备丰富经验。

Alamar 的蛋白质组技术同时融合了独创的单分子检测技术 NULISATM，以及抗体工程技术 AttobodyTM。该技术平台将为生命科学和新药研究者提供一次样本同时检测超多重标志物（>1000X）并同时实现超高灵敏度（aM 级别）的解决方案。同时该技术也将为肿瘤无创早筛等临床未满足需求提供新的诊断工具。

对于本轮融资，Dr.Yuling Luo 表示：“我们非常高兴得到行业内一流投资机构的支持，加速我们下一阶段的产品开发和商业化落地。近年来，蛋白和蛋白质组检测领域不断有新技术的突破，但我们发现很少有技术可以在一个自动化平台上同时兼顾高灵敏度和超多重检测。Alamar 的 NULISA 和 Attobody 技术平台可以帮助填补这一方面的未满足需求，将下一代蛋白质组技术带入科研，诊断和新药研发领域。”

启明创投投资合伙人唐艳旻表示：“我们很高兴能继续支持 Alamar，公司在过去两年取得了长足发展。Alamar 正在筹备研究仪器与试剂、诊断及抗体治疗三条业务线，我们相信这会给医疗健康行业带来重大长期价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。