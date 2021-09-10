根据 Canalys 发布得最新研究报告，直至 2020 年底，全球范围内的每 10 亿辆在用汽车中，仅有 10% 配备了高级驾驶辅助系统（ADAS）。目前，在中国大陆、欧洲、日本和美国等主要市场，已有三分之一的新车配备了 ADAS 功能。但若要在全球一半的在用汽车上完成配备，仍需数年时间。

以下是详细内容：

ADAS 功能包括自适应巡航控制、车道保持辅助、自动紧急制动和盲点警报。通过传感器和摄像头，该功能可主动让车辆与前车保持一定距离，保持车辆在车道中央行驶，在紧急情况下让车辆完全制动，识别正在接近的其他车辆或行人等。

在售新车中的 ADAS

在新的主流车型，甚至是入门级车型中，ADAS 功能已逐渐成为标准或是可选配置。Canalys 研究表明，2021 年上半年，欧洲销售的新车中已有 56% 配备了车道保持辅助功能。在激活状态下，该功能可提供转向辅助，保持车辆在车道上的位置。在日本，车道保持辅助功能在已售新车中的配备比例为 52%，中国大陆为 30%，美国为 63%。

Canalys 汽车行业首席分析师 Chris Jones 表示，“鉴于大多数事故源于司机的分心或操作不当，在新车中加入 ADAS 功能将有益于道路安全，减少事故，降低死亡人数。ADAS 采用主动工作模式，以保障驾驶员、乘客和其他道路使用者的安全。尽管新车中驾驶辅助功能的渗透率正快速增长，但是在用汽车的平均车龄已超过 12 年，且 2021 年预计汽车销售量还不到 7500 万，即使只是让全球 10 亿辆在用汽车中有一半配备 ADAS 功能，这也得花上数年的时间。”

已注册在用汽车中的 ADAS

“Canalys 估计，截至 2020 年底，全球有 10.5 亿辆汽车注册在用。但已配备 ADAS 主要功能的仅占 10% 左右，” Jones 说。“假设这十年在用汽车总数保持在 10 亿左右，这对汽车制造商，尤其是 ADAS 技术供应商和合作伙伴而言，的确是一个令人兴奋的长远商机。也就是说，道路上目前仍有 9 亿辆车未配备 ADAS 功能。”

“将 ADAS 功能加装到旧车中是不可取的——这一安全优势必须体现在新车上。ADAS 在今后十年潜力巨大，未来充满无限可能，”Canalys 副总裁 Sandy Fitzpatrick 说道。“规模经济将降低 ADAS 传感器价格，但尽管如此，根据 Canalys 目前的预测，2025 年仅约 30% 的在用汽车能配备 ADAS 功能，2030 年约为 50%。汽车制造商若能在所有新车中将其作为标准配置，且不产生大的溢价，就会取得竞争优势。”

在新车中强制纳入 ADAS 将有助于提高渗透率。对清除老旧、更具污染性、安全性较低的汽车的报废计划也会有所帮助。但加强沟通、创造需求和引导学习 ADAS 的优势才是关键——买家需寻找带 ADAS 功能的汽车，这些功能必须易于掌握，可提升而非影响驾驶体验，受司机信任并被持续使用。不幸的是，最近受零部件短缺和疫情影响，在过去 18 个月，汽车行业深陷混乱之中。而由于新车购置需要漫长的等待，二手车市场重获新生。据统计，由于二手车中配备 ADAS 的车辆较少，ADAS 渗透率增长将在短期内受到影响。