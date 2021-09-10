今日，深圳看到科技（Kandao Tech）正式发布看到 Meeting S 180 度超广角智能视频会议机。作为面向个人随身和小微会议室的装备，看到 Meeting S 致力于帮助用户随时、随地、随心会议，并在京东、天猫商城同步上线。

让你的视频会议 “看得亲切、说得自如、听得自在”

看到 Meeting S 智能视频会议机，可作为个人随身设备，也可以作为小微会议室设备，帮你全方位开好视频会议——看得亲切，听得自在，说得自如。

在视频上，看到 Meeting S 搭载 195°超广角摄像头，全空间能够覆盖 180°视野， 还升级了 Meeting AI 3.0 智能追踪算法，可以做到实时精准追踪发言人。

为帮助开会双方看得更清晰，看到 Meeting S 还提供多个智能会议模式和锁屏变焦功能。单人模式，让发言人永远处于 C 位；双人模式，可容纳更多发言人；多人模式，让每位在场者都被充分展示，超广角模式，让与会者与会议室全部入镜。

在音频上，看到 Meeting S 采用全双工设计，同时双向传输，让每个人都可以实时参与对话交流。配备高精度 8 麦克风阵列，搭载波束成形、更好的降噪和回声消除等技术，可实现 5 米范围收放音，让你听得自在，说得自如。

“小小宇航员” 颜值高

看到 Meeting S 外观时尚，整机颜色采用银白色一体化高颜值设计，搭配机身上方圆形镜头

及白色硅胶保护套，酷似一个带着白色帽子的 “小小宇航员”。不管是随身携带还是摆在家里、办公室，都给人一种优雅、智能的感觉。

看到 Meeting S 机身采用抗冲击塑料材质，外层覆盖 SPCC 金属喇叭网圆孔，表面喷白色半哑光磨砂漆处理，让原有的机身色彩更加柔和、质感也得到了提升。另一方面，更是有助于提升机身握持手感，顺滑又细腻的磨砂质感不易沾指纹，有着防滑防汗的效果。

轻巧便携，走到哪都能马上开会

看到 Meeting S 轻巧便携，即插即用，可以快速的融入各类办公空间，走到哪都能马上开会。此外，看到 Meeting S 还拥有配套蓝牙遥控器，能在会议过程中帮助你快速入会。

看到 Meeting S 配备强大的 Standalone 主机模式，兼容诸多主流视频会议软件，如腾讯会议、钉钉、思科、Teams、Zoom、Skype 等等。仅需要一根 HDMI 线连接显示屏，就能快速开启、加入视频会议，

随着疫情防控日趋常态化，协作和沟通在业务流程中的重要性不断加强，而秉持 “创作卓越影像，丰富人类生命体验” 理念的看到科技，在视频会议赛道，通过自身的软硬件技术创新和产品迭代，不断推出更智能、更细分领域的视频会议产品。

此次看到 Meeting S 180 度超广角智能视频会议机的推出，是看到科技面向个人和小微会议室细分领域的一次重大突破，也标志着看到科技的视频会议系列产品线的进一步完善。