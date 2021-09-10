9 月 9 日，洋码头 99 会员周正式启动，千万国际品牌 88 折、红卡会员体验免费领取……各种消费优惠纷纷上线，当天洋码头 APP 日活超 200 万。

洋码头 99 会员周首日数据显示，在所有品类中，奢品和日韩化妆品最受消费者青睐，当日单品销售额 TOP10 均为 LV、爱马仕、香奈儿、卡地亚、Gucci 等奢侈品牌，单品销量 TOP10 则以日韩美妆护肤品为主。

奢品持续发力，鉴定服务成关键

洋码头 99 会员周首日，奢侈品热销，不仅 LV、爱马仕、香奈儿等顶奢品牌受到消费者青睐，Coach、Ralph lauren polo、Mk 等轻奢品牌消费亦增长迅速。

《2021 年奢侈品行业图鉴报告》显示，中国奢侈品市场主要以二线及以上城市为主，并逐步向三线及以下城市拓展。根据 “报告”，2021 年三线及以下城市占比从 2019 年的 38% 增长至 46%，中国奢侈品消费市场呈现下沉趋势。

洋码头业务负责人表示，消费者购买力随生活水平在逐步提升，拥有旺盛的消费意愿，特别是三四线城市消费逐渐升级，成为轻奢消费不可忽视的一股力量。

相比前两年，洋码头奢品消费正在逐年增长，除了市场因素外，更重要的或许是洋码头正在升级奢品鉴定服务，提升用户消费体验。

从 2020 年 8 月开始，洋码头方面就在持续对奢品鉴定服务进行升级，在刚刚过去的 8 月份还宣布扩容奢品鉴定范围，新增轻奢鉴定服务，这在行业尚属首家。

资料显示，洋码头已收购了一家奢品鉴定公司，平台鉴定中心鉴定师数量翻了 3 倍。与此同时，洋码头奢品鉴定中心已经成为中国为数不多具备司法鉴定资质的机构，是中检官方认证的 “奢侈品高级鉴定师鉴定示范基地”，可以为平台用户提供更加权威、专业的鉴定服务。

建立威海保税仓，强化日韩美妆供应

此次洋码头 99 会员周的另一亮点是日韩美妆品类，其首日订单量遥遥领先。

日韩作为化妆品行业重要产地，拥有资生堂、爱茉莉太平洋等众多化妆品品牌。报告显示，2020 年中国化妆品进口金额达到 173.36 亿美元，较 2019 年增加了 41.04 亿美元。

洋码头正在重点布局日韩化妆品供应，洋码头将与威海市商务局达成战略合作，双方在威海建立保税仓，以更好的服务国内消费者。

“毗邻日韩” 是威海最大的区位优势之一。今年 4 月 15 日，威海开通全国首条 “中国—韩国” 海运电商专递。该航线实现了每周六班对韩海运班次，为两国跨境电商企业提供了国内至韩国仁川等主要港口双向直航的海运干线物流服务，进一步畅通了威海对韩海运 “夕发朝至、航线密集、运力稳定、空运速度、海运价格” 的黄金通道。

洋码头威海保税仓的使用将有效提升平台备货能力，特别是面对威海进口贸易的政策红利，大大提升了货品的清关、物流等效率。

实际上，对洋码头来说，跨境供应链服务才是平台的核心能力，近两年洋码头一直在积极深耕平台供应链基建，从供应端资源整合、选品，再到物流、奢品鉴定，洋码头的供应链服务已经走在行业前沿，通过释放供应链能力洋码头积极应对市场变化。

目前，洋码头已经和抖音达成合作，为抖音直播机构及达人提供完整的跨境供应链服务，支撑着一场又一场的千万级销售乃至亿级销售的直播带货。