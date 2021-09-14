9 月 14 日，杭州 2022 年第 19 届亚运会官方宣布：杭州亚运会火炬同款 3D 版数字火炬正式发布，将于 9 月 16 日中午 12 点在支付宝上线，这也是亚运会 70 年历史上首次发布数字特许商品。

杭州亚运会官方微博官宣发布数字火炬

杭州亚运会数字火炬海报

亚运火炬是杭州亚运会最受关注、最具纪念价值的品牌形象之一，也是代表亚运精神 “心心相融，@未来” 独特载体。9 月 10 日，在杭州 2022 年第 19 届亚运会倒计时一周年活动上，杭州亚运会火炬 “薪火” 正式发布，其设计思想源自实证中华五千年文明史的良渚文化，通过火炬手们的手手相传，向世界展现中国设计的独特创意、中国制造的硬核力量。

杭州亚运会火炬形象 “薪火”

数字火炬则依托于实体火炬设计，由蚂蚁链提供技术实现链上确权、存证、发行与收藏，每个火炬都有独一无二的限量编号，永久存证、不可复制、不可篡改。它们作为一种数字载体，寓意本届亚运会希望让更多人以新方式参与和享受亚运，并成为亚运精神传递者。

杭州亚运会数字火炬产品图

体育行业利用新技术实现数字化创新已经成为趋势之一。此前，2020 欧洲杯也曾借助蚂蚁链技术，限量发布 2020 欧洲杯得分王数字奖杯。而数字火炬之后，本届杭州亚运会还将继续发行一系列亚运主题数字特许商品，让更多喜欢体育、关注亚运、追逐潮流的年轻人留住亚运精神的记忆。