近日，深圳市灵明光子科技有限公司（以下简称 “灵明光子”）宣布完成数千万元人民币 B1 轮融资，由高榕资本领投，OPPO、昆仲资本、真格基金和欧菲控股跟投。

本轮融资将用于继续推进先进 dToF 传感技术的研发，高端技术人才的引进，以及将产品从消费电子向包括固态激光雷达和 AR 设备在内的其他领域拓展。

灵明光子于 2018 年 5 月由四位名校海归博士共同创立，致力于用国际领先的单光子探测器（SPAD）技术，为手机、激光雷达、机器人、VR/AR 设备等应用提供自主研发的高性能 dToF 深度传感器芯片。据悉，2020 年 10 月灵明光子曾获得小米长江产投的投资。

灵明光子表示，未来将在消费电子 dToF 赛道上继续深耕，OPPO 的战略投资也将推进灵眀光子在消费电子领域的布局，加快 dToF 芯片在手机产品上的落地和量产。与此同时，随着固态激光雷达和 AR 设备的兴起，未来 dToF 传感市场将不断增长、快速多样化。灵明光子也在积极布局固态激光雷达芯片和 AR dToF 芯片产品，将与多家行业龙头达成深度合作。

灵明光子 CEO 臧凯表示：“我们团队近年来在 dToF 技术领域的深耕和对产品的不断打磨，使灵明光子产品不论是技术先进性还是产品性能都获得了客户和合作方的认可。欧菲光、小米、OPPO 这些产业伙伴的加入显著夯实了灵明光子的战略布局，同时高榕资本这样卓越投资人的认可也坚定了我们对于现行发展道路的信心。我们整个团队都怀揣着极大的动力，在不远的未来为产业贡献最优质的 dToF 芯片产品。”

高榕资本创始合伙人岳斌表示，“3D 传感技术正在消费电子、汽车电子、工业控制等领域快速渗透。灵明光子创始团队在 dToF 传感技术领域有着扎实的技术根基和卓越的产品研发实力。我们非常看好灵明光子团队，期待继续为市场提供国际一流水平的 3D 传感芯片产品，帮助更多消费与工业领域实现三维感知能力的飞跃。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。