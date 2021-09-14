Sensor Tower 发布了 2021 年 8 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下：

8 月出海手游收入榜

8 月 10 日宵宫等角色在海外版上线之后，米哈游《原神》收入再次迎来一轮峰值。8 月该游戏移动端海外收入超过 1.1 亿美元，蝉联出海手游收入冠军。不过，凭着 2.1 版本惊人的吸金能力，目前该游戏 9 月收入已超过 8 月。

随着 Poseidon X-Suit 等数款新套装上线，腾讯《PUBG Mobile》8 月海外收入再次突破 1 亿美元，是 2018 年上市至今，收入排名第 4 的月份。美国市场贡献了 8 月收入的 23.2%，来自土耳其和沙特阿拉伯的收入分别占 17% 和 6%。若将中东地区和土耳其的收入合并，占比则高达 28.7%，成为该游戏海外收入最高的区域市场，反映出当地玩家日渐提升的付费能力。

自去年 8 月上市以来，三七互娱 SLG+消除手游《末日喧嚣》月收入保持强劲增长。在 7 月实现 17.5% 环比增长的基础上，8 月该游戏收入再度提升 19%，排名相应前进 1 位至第 6 名。虽然在日本上市时间略晚，但诚意十足的本地化工作带来丰厚回报。8 月来自日本市场的收入占比达到 45.4%，大幅超越美国市场 (30%)。

凭借日本市场的成绩，灵犀互娱《三国志·战略版》8 月海外收入环比增长 47.1%，排名前进至第 10 名。在日本市场上线的第 4 个月，该游戏跻身当地手游畅销榜第 21 名，成为收入最高的三国题材 SLG 手游，后续市场表现值得期待。

本期《云上城之歌》收入环比增长 23.2%，排名前进 12 位至第 18 名。韩国是该游戏收入最高的市场，也是收入增长的主要来源，占 8 月海外收入的 52.5%。在韩国市场本地化工作上，三七互娱下足功夫，包括开创性的请来当地知名配音演员为游戏角色配音，其成果亦十分显著。8 月该游戏成功跻身韩国手游畅销榜第 6 名，成为继《Odin: Valhalla Rising》之后，近期表现最亮眼的新游。

8 月出海手游收入增长榜

收入增量方面，在海外 1.5 周年庆活动的带动下，《明日方舟》8 月海外收入增幅超过 1200 万美元，问鼎本期收入增长榜单。

8 月紫龙游戏《天地劫》和三七互娱《斗罗大陆：魂师对决》相继登陆中国港澳台和东南亚市场，凭借华语市场的成绩，分列榜单第 4 和第 5 名。

本期表现最亮眼的新秀当属星合互娱《小小蚁国》。8 月这款以蚂蚁为视角的手游加大广告投放力度，游戏收入相应环比增长 73% 至 1300 万美元，位列出海手游收入榜第 33 名，增长榜第 6 名，成为又一款出海 SLG 新贵。其收入前三的市场为美国、韩国和日本，分别占 25.4%、21% 和 14.6%。

8 月出海手游下载榜

重回印度市场的《PUBG Mobile》依然享受着流量红利，8 月海外下载量超过 1650 万次，蝉联榜首。

本期新入围榜单的两款游戏均以昆虫为题材。除了前文提到的星合互娱《小小蚁国》，还有 Infinite light years《Insect Evolution》，两款游戏分列榜单第 11 和 26 名。