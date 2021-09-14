近日，物联网智能终端系统 SoC 芯片提供商芯翼信息科技（上海）有限公司（以下简称：芯翼信息科技或公司）完成近 5 亿元 B 轮融资，本轮投资由招银国际、中金甲子联合领投，招商局资本、宁水集团、亚昌投资等跟投，另外老股东峰瑞资本、晨道资本、华睿资本等持续加注。资金主要用于加强芯片产品研发、完善生产制造供应链、扩充核心团队等。

芯翼信息科技成立于 2017 年，是一家专注于物联网智能终端系统 SoC 芯片研发的高新技术企业，产品涵盖通讯、主控计算、传感器、电源管理、安全等专业领域。公司创始人及核心研发团队来自于美国博通、迈凌、瑞昱、海思、展锐、中兴等全球芯片设计和通信公司，毕业于 TAMU、UCLA、UT Dallas、NUS、北大、浙大、东南、电子科大等海内外高校，具有专业技术完备的芯片研发能力。自成立以来，公司已先后完成 5 轮融资，包括众多财务投资机构及战略投资人。

2018 年，芯翼信息科技推出的 NB-IoT 系统 SoC 芯片 XY1100，是全球首颗片内集成 CMOS PA 的 NB-IoT 芯片，具有超高集成度、超低功耗、灵活性强、成本低等四大核心优势。这款芯片率先以完全自主研发、自主创新的架构，突破了全球蜂窝通信芯片开发的集成度瓶颈，首次流片即获成功、顺利实现量产。

凭借着优越的产品性能，XY1100 备受市场认可。该芯片于 2019 年便通过了三大运营商的入网入库测试；2020 年下半年通过了智能气表、智能水表行业头部客户严苛的认证测试，在同类的初创企业中率先实现千万级大规模出货。目前，XY1100 已广泛用于智能表计（燃气表、水表等）、智能烟感、资产追踪、智能换电、共享电单车管理、智能家居等物联网应用场景，合作客户包括中移物联、芯讯通、视源、天喻信息、高新兴物联、涂鸦、移远等业内主流的模组厂商，以及金卡、宁水、积成、千嘉、稳信等智能表计行业的终端客户。

同时，公司自主研发的下一代 NB-IoT 系统 SoC 芯片 XY2100，以替代外置低功耗 MCU 的独家创新，再一次突破了业界在片内集成独立式 MCU 的架构，解决了在极致低功耗和极致睡眠唤醒时间的性能瓶颈问题。目前，XY2100 芯片已经研发成功，预计将在不久后推向市场。

另外，公司在研的项目包括：片内集成了 NB-IoT/GNSS/BLE 等的 XY3100 芯片，可实现高性能、低功耗、多模块自适应切换以及低成本，预计明年商用；高度集成的 Cat.1 系统 SoC 芯片也正在紧锣密鼓研发中，目前进展顺利，预计将于明年推向市场。随着 5G 时代的到来，公司也已经率先投入 5G 中速的 RedCap 的研发；除此之外，公司还可针对物联网不同应用场景的差异化需求，为客户提供定制开发服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。