9 月 14 日，创新食补品牌「Yololand 有乐岛」宣布完成数百万美元天使轮融资。本轮融资由 IDG 资本独家投资，华兴 Alpha 任此次融资的独家财务顾问。

此次天使轮融资主要用于团队建设和新品开发，本轮融资后公司将进一步优化系列产品的迭代研发生产，加大市场推广，并与合作伙伴探索健康零食的更多可能性。

Yololand 有乐岛成立于 2021 年 4 月，聚焦「有钱没有闲、要颜又怕甜」的时髦打工人群体，为他们提供在办公室场景中全天所需同时兼具健康、养生、有趣的创新食补产品。有乐岛主张放肆与健康同在的饮食方式，希望用天然食材打动消费者，坚持做 “人如其食” 的创新食补品牌，探索 superfood 的可能性。首发产品选择了谷物早餐这一品类切入食品市场，推出一系列快、好、美的「有乐岛营养谷物早餐杯」，旨在让消费者每天多睡一刻钟，也不会错过一顿营养全面的早餐。为与其他网红代餐做出口味和品质差异化，有乐岛以传统食补配方为灵感，满足打工人的多元化食补需求的同时，加入口味层次的升级，每款产品不仅包含 14 种天然食材，并搭配拥有开发专利的有乐杯设计、洁净标签配方，向消费者传递时髦健康的品牌文化。

有乐岛核心创始团队主要来自于全球快消公司、新锐品牌、以及 4A 广告公司，拥有品牌营销、消费者洞察、供应链渠道等多重基因。

有乐岛创始人 Simon 表示：“从美妆切换到美食赛道，其实都是为了给消费者带来「乐」的体验，我自己本身就是 YOLO 生活的实践者。如果说美妆是一种外在「乐」的体验，那健康食品就是由内而外「乐」的体验，吃得健康，吃得快乐，从而产生满足愉悦的感受。新品牌的 0-1 并不简单，但更大的挑战其实在后边。不管在什么行业，大家都需要抱着敬畏之心来做产品，深入了解消费者，洞察需求，为他们带来一个又一个的好产品，让健康食品常态化是有乐岛的目标。”

有乐岛联合创始人 Ivy 表示：“回归生意本质，用户在哪里，有乐岛就在哪里。品牌不光需要在激烈的线上流量池中高效能捕获用户心智，也要在每个用户购买的触点用优于竞争对手的分销和陈列来更快速获客，与此同时为合作的零售伙伴客户提供价值。我认为，食品生意大本营在线下，线下拓展的能力尤其在流量内卷的当下是基业长青的源点。”

IDG 资本投资副总裁丁姗姗表示：“IDG 资本一直关注年轻、健康的新生活方式品牌，有乐岛团队对于品牌塑造的丰富经验，和对年轻生活方式的独特理解非常打动我们。我们期待他们在健康食品的大行业中，不断创造令人惊艳的新产品，为用户打造身心愉快的新体验。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。