近日，上海擎朗智能科技有限公司宣布完成 2 亿美元 D 轮融资，由软银愿景基金领投，中金甲子和 Prosperity7 Ventures（沙特阿美多元化风投基金）跟投。迄今为止，这是中国商用服务机器人领域单笔最大的商业融资。华兴资本担任此次融资的独家财务顾问。

擎朗智能成立于 2010 年，是一家致力于为全球企业提供智慧无人配送解决方案的人工智能企业，目前在餐饮、酒店、医疗等商用场景实现产品及服务落地。凭借自身积累多年的行业经验，擎朗智能不断挖掘客户深层需求，在核心技术、供应链、多场景应用落地等方面构筑了行业壁垒，致力于为客户打造高效、稳定、可靠、实用的解决方案。

依托自身创新研发能力与生产制造技术，擎朗智能先后进入美国、加拿大、英国、法国、意大利、日本、韩国、新加坡等众多海外国家与地区，全球市场出货量稳步提升，全球餐饮配送机器人市场占有率领先。未来，擎朗智能将把业务拓展至更多周边生活场景，并在垂直应用领域提供更加丰富的智能化解决方案。

擎朗智能创始人李通表示，“擎朗智能将借助本轮融资，扩大自身研发和供应链优势，提升整体销售与服务能力，加速多应用场景布局，进一步推动全球商用服务机器人规模化落地与普及。”

软银愿景基金管理合伙人 Kentaro Matsui 先生表示：“我们相信机器人将逐渐帮助人类承担服务业中各类重复和繁琐的工作，进而对服务业产生深远的影响。擎朗将 AI 技术与先进的生产能力结合，创造出新一代的机器人产品，帮助中国以及全球的餐厅、酒店、医院等提升效率。我们很高兴能与李通总及擎朗团队合作，支持他们对智能服务机器人解决方案的不断探索。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。