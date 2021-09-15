新加坡金融管理局（MAS）和印度储备银行在本周二宣布，计划在 2022 年 7 月份之前打通新加坡的快捷支付平台 PayNow 和印度的统一支付接口 UPI（亦即当地的官方快捷支付系统）之间的连接。

据悉，在 PayNow-UPI 这一项目实现后，其中任一系统的用户可以在无需第三方平台的介入下于两地银行账户之间进行实时、低成本的跨境转账。

新加坡金融管理局表示，PayNow 和 UPI 之间的连通是新印两国发展下一代跨境支付基础设施的重要里程碑，并且该项目也契合了 G20 成员国之间的推动更快捷、更实惠、更透明的跨境支付的金融包容性优先原则。此外，“PayNow-UPI 项目···也将进一步巩固两国间可观的贸易、旅游、汇款规模。”

新加坡金融管理局 CFO（Chief FinTech Officer）Sopnendu Mohanty 说到：“通过对两地间汇款成本和效率成本的降低，PayNow-UPI 项目将直接惠及新加坡和印度的数字支付用户及相关企业。PayNow 和 UPI 也是其各自国家数字基础设施的组成部分，因此这两个系统之间的联系也为两国之间建立更全面的数字连接和互用性奠定了稳固基石。”

据了解，本次并非 UPI 首度走出印度国门。今年 7 月，印度国家支付公司（NPCI）在不丹启动了该支付系统，并于随后和阿联酋的马士礼格银行（Mashreq Bank）展开合作，将 UPI 引入了当地。

目前，UPI 每月处理交易笔数已达 30 亿（于今年 7 月份达成），已被包括谷歌和 Facebook 在内的数十家全球公司和印度当地企业所采用。