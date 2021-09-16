App Annie 发布了 2021 年 8 月月度指数排行榜，以下是详细内容：

全球热门游戏

8 月暑期档全球热门游戏下载榜中，My Talking Angela 较上月上升 4 个名次，跃升至榜首。Fidget Toy Trading 3D 是继 Trading Master 3D 和 Fidget Trading 3D 爆火之后的另一款模拟玩具交易的超休闲游戏，8 月下载量迅速蹿升至全球下载榜第二名，可见这类玩具交易游戏的巨大吸引力。

出自 Rollic 的超休闲游戏 Arrow Fest 进入全球下载前 10，以箭矢为主题的跑酷玩法吸引了不少玩家。另一款以玩偶造型设计为背景的动作跑酷游戏 Doll Designer 凭借 8 月在印度安卓端的优异表现，下载量跃升至全球第八名。

收入榜中除了排名稳定的头部游戏外，Fate/Grand Order 通过一系列 5 周年纪念活动将收入提升 19 个名次，位列收入榜第二名，仅次于 ROBLOX。此外，Free Fire 收入和下载在 8 月都进入了全球前 10，并且实现了双增长。

全球热门应用

8 月全球热门应用榜单变化不大，TikTok 超越 Instagram 升至下载榜第一名，同时收入稳居全球第一。TikTok 的热门剪辑辅助工具 CapCut 凭借在印尼、巴西、越南等国家的优异表现保持在下载榜前 10，较上月上升一个名次。

收入榜单大部分被视频、短视频和直播类应用占领，YouTube、Tencent Video 较上月均上升一个名次。另外，Tinder 是唯一进入收入榜前 10 的交友类应用，并且收入排名持续上升。Piccoma 虽较上月收入下降 1 名，但仍然排在收入榜的第六位，仍旧是全球最赚钱的漫画平台。

中国大陆热门游戏

在中国大陆地区的 iOS 排行榜中，《王者荣耀》与《和平精英》稳居下载榜前两位，同时《王者荣耀》8 月在中国地区的苹果应用商店收入超越《和平精英》，实现双榜单第一。由三七互娱研发、37 手游发行的《斗罗大陆：魂师对决》在 7 月全平台公测后，8 月表现十分亮眼，下载量和收入较上月均上升 13 名，成为下载量仅次于《王者荣耀》和《和平精英》的最新爆款手游。作为三七自研的首款次世代游戏，沉浸式的剧情、高质内容 IP 和高品质的美术制作都将玩家的期待值拉满。中式悬疑剧情解谜游戏《纸嫁衣 2》延续了第一部的好口碑，依靠精致的画面和悬疑又丰富的剧情获得了众多玩家的好评，发布后次月便蹿升至下载榜第五名。另一款房东模拟游戏《房东模拟器》让玩家体验了一把从打工人翻身当包租婆的生活，有趣的情节设置吸引起了不少玩家，8 月下载量进入前 10。

中国大陆热门应用

中国大陆 iOS 端 8 月榜单中，《抖音》稳居下载和收入榜第一名。《今日头条》8 月下载量表现亮眼，较上月上升 8 个名次，进入榜单前 10，主要由《今日头条极速版》拉动。

《淘特》作为淘宝触达下沉市场的重要 App，继上月冲榜之后，8 月下载排名略有下降。《喜马拉雅 FM》收入上升 6 个名次，跻身前 10，展现了中国在线音频市场的潜力。

注：上述数据基于 App Annie Intelligence 对截至 2021 年 9 月 10 日的所有时间段的当前估算数据。