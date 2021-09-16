根据 Canalys 公布的最新数据，中国云基础设施市场在 2021 年第二季度同比增长 54%，达到了 66 亿美元，其中腾讯云势头最为强劲，增长了 92%。腾讯云占中国市场云基础设施总支出的近 19%，但仍落后于阿里云和华为云，领先于百度人工智能云。这四大中国云服务巨头成功保持了其市场主导地位，合计增长了 56%，占云基础设施服务总支出的 80%。但随着中国政府推行一系列反垄断法规和互联网相关政策，BAT（百度、阿里巴巴和腾讯）公司正面临着巨大压力。由于投资者对监管压力持谨慎态度，BAT 公司的股价在过去六个月中均下跌 18% 至 30% 不等。

Canalys 渠道业务副总裁 Alex Smith 表示：“2021 年中国科技行业的特大新闻是，中国政府对大型成熟科技公司和小型初创公司施加的压力越来越大。”“本土市场一向以来都是中国科技公司的有力后盾，尤其是在利润丰厚的西方市场的进入渠道被封锁的情况下。但是过去九个月来，国内政府对多个重要行业的监管力度不断加大，这给那些在过去几年中依赖高增长业务例如云服务的公司带来巨大的压力。政府对企业合规的要求也正对其他提供互联网服务的科技公司，包括教育平台和打车软件带来深远的影响。”

尽管面临种种压力，四大主导云服务提供商在 2021 年继续保持了强劲的增长势头。数字化转型、人工智能和智能产业仍在企业和政府的议程上，本地需求依然旺盛。尽管目前出台的的法律法规并未对这四家公司云服务方面的业务带来直接的影响，但海内外投资者仍非常谨慎，而股价下跌则会对高增长的科技股带来负面的影响。除阿里巴巴外，国家市场监督管理总局最近对中国科技公司征收的罚款数额仍属较低，但这代表了中国政府目前对科技行业加强规管的决心和方向。

迄今为止，华为并未受到监管措施的影响，Canalys 首席分析师 Matthew Ball 表示：“监管的重点一直是互联网科技公司，而华为是一家基础设施和终端设备公司，其云业务板块在近期尤其受到重视并取得了高速的增长。谈到云基础设施，我们应关注的是 BATH 公司，而不仅仅是 BAT。华为拥有强劲的增长动能，特别是在公共部门，因为华为与政府部门保持着长期的良好合作关系。”

2021 年第二季度，华为凭借 19% 的市场份额，继续保持着中国云基础设施市场第二大云服务提供商的位置。在此期间，华为宣布任命张平安为华为云的新首席执行官，作为高管人员定期人事调整的一部分，他将接管华为云的业务。阿里云凭借 30% 的年增长率，以 34% 的份额保持其市场领先地位。腾讯云在智慧旅游和政府以及金融等领域的推动下，再次加速增长，位居第三。百度人工智能云增长了 49%，以 8% 的份额位居第四。百度云将继续专注于简化人工智能技术进一步提升企业用户的渗透率。

Canalys 将云基础设施服务定义为在专用托管私有基础设施上或共享基础设施上提供基础设施即服务和平台即服务的服务。这不包括直接将软件作为服务支出，但包括用于托管和运营基础设施服务产生的收入。