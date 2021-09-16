9 月 16 日，驯鹿医疗，一家处于临床阶段、致力于细胞治疗和抗体药物开发和产业化的创新生物制药公司，宣布完成 1.08 亿美元 C 轮融资，加速公司在肿瘤与自身免疫性疾病创新细胞疗法产品管线的全球开发进程。本轮融资由鼎晖百孚领投，并由建银国际作为主要投资方参与；光大控股、基石资本、信银投资、Plaisance Capital 进行跟投；现有股东高瓴创投持续加投。

本轮融资将用于加速驯鹿医疗多款创新细胞疗法的临床前研究、临床开发、上市申请和商业化。此外，公司还将利用募集到的资金开拓更广阔的异体通用与实体瘤治疗细胞产品管线，拓展核心产品的全球合作，进一步丰富现有产品管线。

驯鹿医疗成立于 2017 年，是一家专注于细胞治疗和抗体药物开发和产业化的创新生物制药公司，已组建了一支在新药研发、临床研究以及商业化方面拥有丰富经验的国际化管理团队。该公司以开发血液肿瘤细胞类药物和抗体药物为创新的基石，向实体瘤和自身免疫疾病拓展，拥有完整的从早期发现、注册申报、临床开发到商业化生产的全流程平台能力及包括了全人源抗体发现平台、高通量 CAR-T 药物优选平台、通用 CAR 技术平台、生产技术平台、临床转化研究平台在内的多个技术平台。

驯鹿医疗 CEO 兼 CMO 汪文博士表示：“新药的创新使命重大，驯鹿经过四年快速且扎实的发展，已形成细胞治疗平台和生物大分子药物平台协同开发的双轮驱动发展态势。目前我们的全人源靶向 BCMA 的 CAR-T 候选产品（CT103A）的关键临床试验正在紧锣密鼓地推进，商业化厂房已完成建设且验证工作已接近尾声；全球第一款全人源靶向 CD19/CD22 双靶点 CAR-T 候选产品两项 IND 申请已获批，注册临床已在有序推进；全球第一款全人源、双表位靶向 CD5 的 CAR-T 候选产品已经完成临床前研究，现处于 pre-IND 阶段。”

“以上三款创新产品的临床开发标志着驯鹿医疗的细胞免疫治疗产品在浆细胞、B 细胞和 T 细胞恶性肿瘤的全覆盖。不仅如此，公司核心产品 CT103A 的临床开发还在向前线治疗、联合用药、适应症拓展、海外布局四个维度推进，今年下半年我们还将递交两项细胞治疗的 IND 申请。目前，公司抗体平台的一批全人源单抗产品正在 IND enabling 阶段，2022 年将会有产品申报 IND，进入临床开发阶段。本轮融资将帮助我们进一步推进产品管线的开发与创新，强化我们在肿瘤及自身免疫疾病领域的战略定位和扩大产品优势。驯鹿团队将继续以创新开拓的精神和强劲的执行力，实现公司 ‘让创新疗法成为治愈患者的支柱疗法’ 的使命。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。