MARSHALL 正式推出真无线耳机系列的两款最新产品—— Motif A.N.C. 与 Minor III。作为 “不要停止你的音乐”（Never Stop Listening）品牌系 列广告的核心产品，你可以通过 Motif A.N.C. 对音乐声效均衡一手掌控，实现真正的个性化聆听体验。 Minor III 的体验则更加直入主题，提供直接而无负担的沉浸式音乐体验。

Motif A.N.C. 搭载了主动降噪技术，无线续航时长达 20 小时，让你将演出现场随身装入口袋。舒适佩戴的设计能满足一整天的音乐需求。Minor III 则延续了标志性 Marshall 之声，带来直接而无阻碍的音乐感受。无需复杂的再调配，这两款耳机能帮你化繁为简，而你只需要带上音乐出发。

MOTIF A.N.C. 带来最近现场的前排声效

Motif A.N.C. 紧凑身形蕴藏着震撼音效。在耳机的设计中，提供更好的音乐体验才是产品的根本，因此在 Motif A.N.C. 的设计细节中，也是将提升音乐体验放在首位。你可以在 Marshall Bluetooth App 中进行 EQ 个性化设置。舒适佩戴设计以及 IPX5 防水技术， 能满足全天的音乐需求。

用主动降噪营造更接近现场的音乐

Motif A.N.C. 通过主动降噪的功能实现噪音屏蔽，营造更接近现场的沉浸式音乐效果。可调节的主动降噪与通透模式的等级，来实现适合你个人的音乐体验。可根据个人耳型替换的耳塞，一定程度上提高了耳机的被动降噪功能，即便关闭主动降噪，也能为你提供无干扰的音乐体验。

便捷无线充电，确保续航时长

Motif A.N.C. 的设计确保了即使在大音量播放时，也能提供连续数小时的响亮音乐。全面开启主动降噪模式时，每个耳塞均可支持 4.5 小时无线续航，便携充电盒单次充电后，续航时间可达 20 小时。耳机支持无线充电，更大程度降低充电难度。

直观设计

Motif A.N.C. 精致而直观，耳塞上简单合理的触控手势，在切换音乐和接听电话时能更加轻松便利；而内置双麦克风设计，能确保通话声音的清晰传达。

Minor III 唯音乐，无 “线” 束

Minor III 配备定制调音的 12mm 驱动器，可带来强劲的低音、流畅的中音和清脆的高音，提供经典 Marshall 调音的沉浸式聆听体验。

连上就有音乐

Minor III 延续了标志性的 Marshall 之声，使你能毫无负担地沉浸于音乐之中。这款耳机的操控设计合理便捷，只需戴上耳机，匹配设备，即可随心掌控，随时随地享受音乐。

25 小时无线续航

Minor III 真无线耳机让你全天候都有音乐相伴，其续航时长最高可达 25 小时。耳塞可支持约 5 小时续航时长，便携耳机盒可额外为耳塞充电约四次， 你可以在必要时将耳塞放入盒中补充电量。你可以通过无线充电或 USB type-c 充电线对耳机盒进行充电。

全天佩戴 舒适自如

Minor III 真无线耳机让你摆脱 “线” 束，享受无负担的音乐。开放式耳塞保证了舒适的佩戴体感，即使全天候使用也不会感到不适；触控式设计使你可以直接用耳塞控制音乐与通话。Minor III 还具有 IPX4 防水性能，即使下雨也可安心佩戴。

MOTIF ANC 于 2021 年 9 月 15 日全球同步上市，中国大陆区域仅在限定渠道限量发售。限量发售渠道为 Marshall 天猫影音旗舰店、Marshall 京东影音自营旗舰店及连卡佛、LOL、K11、声音小镇线下门店。MINOR III 于 2021 年 9 月 15 日起全渠道正式开售。