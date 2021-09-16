作为 OPPO 角逐高端市场 “三分天下有其一” 的重要一环，ColorOS 12 以超过 1000+的功能更新和细节打磨，为用户带来更加轻盈高效、贴心懂你、安全便捷的全场景体验。ColorOS 12 采用全新的无边界设计，在 5G 时代信息爆发的环境下，以有质感易辨识的亚克力图标和层级有序的降噪设计，缓解大量信息给用户带来的压力；同时，ColorOS 12 还对一些人性化功能做了改进，例如智能侧边栏 2.0 可以判断用户使用场景推荐相应服务、速览卡片可以提取相关应用的核心信息并直观显示、跨屏互联实现电脑上操作手机等等，进一步简化了用户的操作。

ColorOS 12 还带来了全新的虚拟形象系统——Omoji，能够提供极高程度的自定义风格选项，并支持组合出更有个性表达的虚拟形象。Omoji 虚拟形象不仅可以用在系统的账号头像、息屏显示，也能够在微信视频通话、腾讯会议、ZOOM、钉钉会议应用，实现更有趣味性的视频沟通。领先的 Omoji 通过 OPPO 开发的光子视觉引擎，将超过 20,000 多个人脸网格点抽象成 50 组表情基，能够精确的映射每块肌肉的运动，无论用户是头部大幅扭动，还是说话嘴型变动、眉眼变化都能够在 Omoji 形象中得到精准地还原。

ColorOS 12 还针对安全隐私这个社会性问题做了大量的功能更新，新增的应用行为记录和敏感权限提醒，可以实时发现手机安装 APP 的一举一动，让不良 APP 无所遁形；照片安全分享和模糊定位则可以防止用户位置信息泄露，已防被不法分子利用。面对流畅这个基础体验，ColorOS 12 带来 AI 自流畅引擎，模拟持续使用 36 个月时，整体的综合老化率仅 2.75%，解决了以往手机使用一年后卡顿的难题，进一步延长了手机的使用寿命。

不仅如此，ColorOS 12 的推出还展示了 OPPO 对于未来趋势的判断。首先是多端互联，ColorOS 不再仅仅是手机系统，而是一个横跨多设备的系统平台，包括 OPPO TV、OPPO Watch 等 IoT 产品都将搭载 ColorOS，实现多个设备一个系统的全场景布局，为用户带来一致的使用体验。其次，ColorOS 12 全面适配一加手机，代表着 OPPO 和一加双品牌的融合，系统统一后的 “欧加” 将齐心协力逐鹿高端市场。

OPPO Watch 2 ECG 版也正式登场亮相，其继承了此系列首创的 UDDE 双擎混动技术，并进一步深耕运动健康领域。支持 ECG（即心电检测功能），毫秒级精度心电检测，配合连续血氧监测、鼾症风险评估等功能，从监测、及时预警到分析解读全方面守护用健康，从而为用户提供更完善的健康服务闭环。同时新增独家健康精灵，配合家人关爱模式，既可带来更温暖的交互体验，又可远程查看家人心电，心率等健康数据，让关爱更有温度，激励用户关注健康。

作为 OPPO IoT 生态的重要一员，OPPO Watch 2 ECG 版的诞生，将持续促进安卓阵营智能手表产品的发展步伐。并通过不断研发投入、软件的持续迭代和与权威机构的合作，为用户带来实时监测、提前预警、科学分析、有效改善四重守护，帮助用户掌控自己的健康未来。