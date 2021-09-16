OPPO 今日正式发布了 Find X3 Pro 摄影师版。通过对拍摄、传输、显示、编辑等环节的全流程优化，为用户带来极致的摄影体验。OPPO Find X3 Pro 摄影师版借鉴复古相机的设计，在保留经典 “环形山” 设计之外，几乎重构了 Find X3 系列的外观。金属质感的玻璃搭配黑荔枝纹皮革，两种材质的拼接在观感和触感上迸发出独特魅力，而圆润饱满处理的中框在横拍时能够带来更好的贴合手感。每一次快门，都是手机摄影爱好者的专属仪式。

为了让玻璃材质呈现金属质感，OPPO 首次采用银浆喷涂工艺，将铝金属经过精细化研磨，融入高分子树脂逐步喷涂，最终在玻璃背板上实现了金属的视觉效果。在玻璃和皮革的拼接处，OPPO 还通过设计一条精细化围骨，使材质间紧密贴合、过渡平顺，不仅实现舒适的手感，还延续了 IP68 防水能力，可应对用户在雨天场景的拍摄需求。

除了复古相机设计之外，OPPO Find X3 Pro 摄影师版在包装盒和配件设计上也别具匠心，铝合金顶盖搭配黑色素皮箱体包装盒，与复古相机的设计保持同频。附送的摄影师版保护壳和挂绳，在保护壳右下角配备了可拆卸的纽扣，方便挂绳穿入，细节感十足，让 Find X3 Pro 摄影师版也能像单反一样操作，随时记录瞬间的美好。OPPO Find X3 Pro 摄影师版雕琢成像的每一个细节，从拍摄到传输、显示、编辑每个链路都进行了调优。拍摄方面，OPPO Find X3 Pro 摄影师版带来原相机色彩优化功能，除了实验室测试外，派出六支摄影师团队针对不同城市进行实地采样及色彩的联合调试，在实验室和实景勘测的双重加持下，最终呈现趋于完美的色彩直出效果。

图片传输上，OPPO Find X3 Pro 摄影师版同样支持全链路 10bit 色彩引擎，可无损传输图片的色彩细节。同样，10 亿色原生臻彩屏为摄影作品呈现最为卓越的显示效果和色彩精准度。除此之外，Find X3 Pro 摄影师版上的跨屏互联功能，在和电脑建立连接后，仅需 23 秒即可将手机上的 100 张照片或者 1GB 的文件快速备份到电脑上，大幅提升后期效率。

Find X3 Pro 摄影师版还针对不同需求的摄影爱好者带来专业模式以及风格化功能。专业模式包括电影模式、RAW+，前者可直出 10bit 的 “超级原片” ，后者支持 BT2020 色域 log 拍摄，更宽阔的调色范围为后期创作提供更多可能。新增的风格化功能包括城市印象滤镜和长曝光模式。摄影师们基于不同城市的特色景观，精心调试的 14 款别具风格的城市印象滤镜，即使随手一拍，也能获得专业摄影般的色彩表现，而在长曝光模式下可以轻松记录流光照片，在快门开合之间，自然光线的轨迹都会在照片上留下印记，形成美妙的光轨作品。

OPPO Find X3 Pro 摄影师版售价 6499 元（16+512GB），随机附送一年期 OPPO 1TB 超大云盘以及一年期 NOMO 会员。