据悉，在线设计平台 Canva 已于近日宣布获得 2 亿美元融资。融资后，Canva 的估值达到 400 亿美元，相比其上一轮于今年 4 月份完成 7100 万美元融资时的 150 亿美元估值增长近两倍。此外，Canva 曾在去年 6 月份时完成一笔 6000 万美元融资，当时该公司的估值为 60 亿美元。

普信集团（T. Rowe Price）参与了 Canva 本次融资的领投，Franklin Templeton、Sequoia Capital Global Equities、Bessemer Venture Partners、Greenoaks Capital、Dragoneer Investments、Blackbird、Felicis、AirTree Ventures 等投资者对此参投。

彭博社指出，根据调研机构 CB Insights 的数据，基于 Canva 的最新估值，该公司已经位列全球第五大最具价值初创公司，仅次于字节跳动、Stripe、SpaceX 以及 Klarna 之后。

Canva 于 2013 年在澳大利亚推出，是一个主打零门槛的在线设计平台，用户可以在 Canva 上进行从幻灯演示（通俗来说即 PPT）到宣传图片等几乎所有的平面设计。针对用户端，该平台主打免费增值模式，其基本功能不收取任何费用。此外，Canva 也面向商业和企业级客户提供服务，目前已被万豪国际、Salesforce、PayPal、华纳集团等大型企业所使用。值得一提的是，该公司也曾于 2019 年收购了 Pexels 和 Pixabay 这两家全球大型免费图库，以丰富其设计素材库。

根据 Canva 的最新数据，其平台在 190 个国家或地区（Canva 已于 2018 年推出中文产品 “Canva可画” 宣布进入中国）拥有超 6000 万月活用户，并且有 50 多万个团队为其产品付费。Canva 首席执行官 Melanie Perkins 表示，该公司的收入每年都在翻倍，到今年年底，其年收入有望超过 10 亿美元。